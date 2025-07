Festa Major de Terrassa 2025: programa d'activitats de diumenge 6 de juliol

DIUMENGE 6 DE JULIOL

08.30 h

MATINADES DE FESTA MAJOR

Descripció: Durant les primeres hores del matí té lloc pels carrers del centre de la ciutat

les matinades a càrrec de les colles trabucaires de la ciutat, aquest any amb

la participació de Trabucaires de Terrassa i Bandolers de Terrassa. Acaben amb una galejada d’honor a les autoritats al Raval de Montserrat

Recorregut: Plaça de Josep Freixa i Argemí, carrer Volta, rambla d’Ègara, carrer Major, carrer

de la Unió, plaça Vella, carrer Gavatxons, raval de Montserrat

EL CAMÍ DE SANT JAUME AL SEU PAS PER TERRASSA (II)

Descripció: Ruta Jacobea de Terrassa. Porteu l'esmorzar, aigua i barret. Cal inscripció prèvia

Punt de trobada: Capella de Sant Jaume del Pla del Bonaire

Organitza: Amics del Camí de Sant Jaume de Terrassa

09.00 h

27a TROBADA DE MOTOS CLÀSSIQUES DE TERRASSA

Descripció: Ruta i exposició

Lloc: Plaça del Progrés

Organitza: Moto Club Bultaco Sport Classic

ESPECTACULAR 4x4 CH TERRASSA 2025

Lloc: Pavelló de la ZEM de Can Jofresa

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE TIR D'AIRE LLIURE

Lloc: Pista atletisme ZEM Can Jofresa (carrer de Badalona, 6)

TORNEIG 3x3 DE BÀSQUET DE FESTA MAJOR

Places limitades. Cal inscripció prèvia

Lloc: Club Natació Terrassa

Organitza: Bàsquet Terrassa Base

ESMORZAR POPULAR D'OFICI DE FESTA MAJOR (Espai La Taifa)

Podeu comprar els tiquets a les xarxes socials de La Taifa

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

09.15 h

SEGUICI D'AUTORITATS I OFICI SOLEMNE

Descripció: El seguici desfila des de l’Ajuntament fins a la Catedral de Sant Esperit. L’ofici religiós és solemne i consisteix en una missa polifònica cantada, que inclou els goigs als tres sants patrons, interpretada per la Massa Coral.

Recorregut: Raval de Montserrat, placeta de la Font Trobada, carrer dels Gavatxons, plaça Vella, Catedral del Sant Esperit

Seguici i Ofici de la Festa Major de Terrassa 2024

Nebridi Aróztegui

09.30 h

VISITA COMENTADA: "SANATORI DE TERRASSA, ACTUAL PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA"

Descripció: Visites al nostre patrimoni per a majors de 14 anys. No accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Places limitades. Cal inscripció prèvia

Punt de trobada: Porta d'entrada del Parc Audiovisual de Catalunya (Carretera BV-1274, km 1)

Organitza: Museu de Terrassa i Parc Audiovisual de Catalunya

XI TORNEIG D'ESCACS BLITZ CIUTAT DE TERRASSA

Descripció: Campionat de partides ràpides de 5 minuts. Places limitades. Cal inscripció prèvia

Lloc: Centre Cultural El Social (carrer de la Font Vella, 40)

Organitza: Club Escacs Terrassa

10.00 h

PASSEJADES AMB BICI SENSE EDAT

Descripció: Petits i grans gaudim junts del parc

Punt de trobada: Hortes dels Frares - parc de Vallparadís

Organitza: En Bici Sense Edat amb el suport del Servei de Promoció de la Gent Gran

BATEJOS I SESSIONS DE BUSSEIG INCLUSIVES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Lloc: Piscina municipal de la Maurina (carrer de Felip II, 39)

Organitza: Club del Mar de Terrassa

PORTES OBERTES DEL CET

Descripció: El Centre Excursionista de Terrassa (CET) obre les portes al públic en cap de setmana! Podreu visitar l'exposició mensual de fotografia i la nova sala, amb el projecte de remodelació de l'edifici. Descobrireu com serà el futur rocòdrom municipal al centre de la ciutat

Lloc: Centre Excursionista de Terrassa (carrer de Sant Llorenç, 10)

Organitza: CET

ENFILA'T I GAUDEIX AMB EL CET

Descripció: Pels més menuts! Podreu enfilar-vos al rocòdrom portàtil per gaudir de l'escalada a l'aire lliure. Activitat a càrrec de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Lloc: Passeig del Comte d'Ègara

Organitza: CET

TOYNAMICS PROPOSA (Festa Major Familiar)

Descripció: Globber: Llibertat sobre rodes / Espai Hape: Melodies màgiques / Espai Hape: Art en acció / Espai Hape: Aventura a la natura

Lloc: Torrent de les Bruixes - parc de Vallparadís

ANIMALS EN ADOPCIÓ (Festa Major Familiar)

Descripció: Associacions de protecció animal que tenen animals per adoptar ens ensenyaran com funcionen. Trobareu fotografies dels animals que es troben en adopció i altres tipus d’informació i merchandising

Lloc: Pla de Cal Guardiola - parc de Vallparadís

Organitza: Associació SAR i Associació Voluntaris Gossos Terrassa



10.30 h

PASSEJADA PER LES VOLTES

Places limitades. Cal inscripció prèvia

Lloc: MNACTEC (rambla d'Ègara, 270)

Organitza: MNACTEC

10.45 h

SORTIDA D'OFICI DE FESTA MAJOR

Descripció: En acabar l’ofici religiós, el seguici d’autoritats, en l’ordre establert, es dirigeix

al lloc que li correspon a la plaça. A continuació, s’encén la tronada de sortida d’ofici mentre Castellers de Terrassa i Minyons de Terrassa fan sengles pilars de salutació. Tot seguit s’interpreta la música del Ball de Plaça de Terrassa. Acabats els balls, es forma el Seguici de Terrassa per anar cap el raval de Montserrat i entrar a l’Ajuntament

Recorregut: Plaça Vella, carrer Major, carrer Unió, raval de Montserrat

RETRANSMISSIÓ DELS ACTES DE LA SORTIDA D'OFICI DE FESTA MAJOR (Espai La Taifa)

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

11.00 h

VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ "GABRIEL LLUELLES, DISSENYADOR INDUSTRIAL"

Places limitades. Cal inscripció prèvia

Lloc: MNACTEC (Rambla d'Ègara, 270)

Organitza: MNACTEC

VINE I DESCOBREIX L'AIKIDOJO!

Places limitades. Cal inscripció prèvia

Lloc: MNACTEC

Organitza: MNACTEC

VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ "LA REVOLUCIÓ DE L'AUTOMÒBIL"

Lloc: MNACTEC

Organitza: MNACTEC

TALLER DE TINTS EN TOTE BAG (Festa Major Familiar)

Descripció: Aprèn en família a tenyir teixits amb la tècnica mil·lenària del Shibory. A càrrec d'Ariadna Simó. Edat recomanada: a partir de 5 anys

Lloc: Pla de Cal Guardiola - parc de Vallparadís

TALLER "LES POLSERES DE L'ESTIU" (Festa Major Familiar)

Descripció: Elaborarem i personalitzarem un creador de polseres i aprendrem a fer braçalets. A càrrec de Cap de Pardals. Edat recomanada: a partir de 5 anys

Lloc: Pla de Cal Guardiola - parc de Vallparadís

TALLER DE MÀSCARES (Festa Major Familiar)

Descripció: Elaborarem i personalitzarem un creador de polseres i aprendrem a fer braçalets. A càrrec de Cap de Pardals. Edat recomanada: a partir de 5 anys

Lloc: Pla de Cal Guardiola - parc de Vallparadís

TALLER DE DIBUIXOS KAWAII (Festa Major Familiar)

Descripció: Transforma qualsevol objecte o animal en super adorabla gràcies a la tècnica del dibuix japonesa Kawaii. A càrrec d'Ariadna Simó. Edat recomanada: a partir de 5 anys

Lloc: Pla de Cal Guardiola - parc de Vallparadís

TALLER DE CREACIÓ DE CLAUERS (Festa Major Familiar)

Descripció: T'esperem per a fer un clauer original i divertit per a decorar motxilles, claus o tot allò que puguis imaginar. A càrrec de Cap de Pardals. Edat recomanada: a partir de 5 anys

Lloc: Pla de Cal Guardiola - parc de Vallparadís

KAPPLA (Festa Major Familiar)

Descripció: Us convidem al laboratori de les construccions, on amb les plaques KAPLA, les persones de totes les edats podran experimentar jugant

Lloc: Torrent de les Bruixes - parc de Vallparadís

MUNTA-T'HO BÉ! (Festa Major Familiar)

Descripció: Taller de jocs, joguines o instruments. Utilitzarem materials del nostre abast, com:

taps de suro, gomes, canyes, fulles, nous etc. A càrrec de NouTocaJoc. Edat recomanada: de 3 a 12 anys

Lloc: Hortes dels Frares - parc de Vallparadís

TALLERS DE CIRC (Festa Major Familiar)

Descripció: Tallers oberts per a aprendre diferents tècniques de circ, adreçat a les famílies i els infants. A càrrec de l'Associació de circ Tub d'Assaig 7,70

Lloc: Torrent de les Bruixes - parc de Vallparadís

REPTE CIRCULAR (Festa Major Familiar)

Descripció: Entendrem de la importància de l'economia circular com a base del desenvolupament sostenible. Edat recomanada: de 6 a 12 anys

Lloc: Pla de Cal Guardiola - parc de Vallparadís

Organitza: Empresa col·laboradora a la Festa Major de Terrassa 2025: Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA

FERROCARRILS DE VALLPARADÍS (Festa Major Familiar)

Descripció: Circulacions especials de Festa Major

Lloc: Ferrocarril de Vallparadís - parc de Vallparadís

Organitza: Club Ferroviari de Terrassa

11.30 h

"VIA FORA. UNA AVENTURA DE BANDOLERS"

Descripció: Planta baixa accessible amb suport per a persones amb mobilitat reduïda. Places limitades. No és necessària inscripció prèvia. Edat recomanada: a partir de 5 anys

Punt de trobada: Castell Cartoixa de Vallparadís (carrer de Salmerón, s/n)

Punt de finalització: Claustre del convent de Sant Francesc (plaça del Doctor Robert, 1)

Organitza: Museu de Terrassa

12.00 h

DIADA CASTELLERA DE FESTA MAJOR

Descripció: Amb els Minyons de Terrassa, Castellers de Terrassa i la colla convidada Colla

Vella dels Xiquets de Valls

Lloc: Raval de Montserrat

Diada Castellera de la Festa Major de 2024

Nebridi Aróztegui

RETRANSMISSIÓ DE LA DIADA CASTELLERA (Espai La Taifa)

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ "UNA JOIA MODERNISTA: MANTÓ DE MANILA (XIX)"

Descripció: Visita comentada. Places limitades. Cal inscripció prèvia

Lloc: Museu Tèxtil Terrassa

Organitza: Museu Tèxtil Terrassa (carrer de Salmerón, 25)

VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ "1909. UN PASSEIG PER LA FÀBRICA"

Places limitades. Cal inscripció prèvia

Lloc: MNACTEC

Organitza: MNACTEC

VISITA COMENTADA: "SANATORI DE TERRASSA, ACTUAL PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA"

Descripció: Visites al nostre patrimoni per a majors de 14 anys. No accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Places limitades. Cal inscripció prèvia

Punt de trobada: Porta d'entrada del Parc Audiovisual de Catalunya (Carretera BV-1274, km 1)

Organitza: Museu de Terrassa i Parc Audiovisual de Catalunya

13.00 h

AUDICIÓ DEL CARRILLÓ

Descripció: Amb melodies populars i balls tradicionals. Places limitades. Cal inscripció prèvia

Lloc: MNACTEC

Organitza: MNACTEC

VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ "1909. UN PASSEIG PER LA FÀBRICA)

Places limitades. Cal inscripció prèvia

Lloc: MNACTEC

Organitza: MNACTEC

16.30 h

TALLER DE TINTS EN TOTE BAG (Festa Major Familiar)

Descripció: Aprèn en família a tenyir teixits amb la tècnica mil·lenària del Shibory. A càrrec d'Ariadna Simó. Edat recomanada: a partir de 5 anys

Lloc: Pla de Cal Guardiola - parc de Vallparadís

TALLER "LES POLSERES DE L'ESTIU" (Festa Major Familiar)

Descripció: Elaborarem i personalitzarem un creador de polseres i aprendrem a fer braçalets. A càrrec de Cap de Pardals. Edat recomanada: a partir de 5 anys

Lloc: Pla de Cal Guardiola - parc de Vallparadís

TALLER DE MÀSCARES (Festa Major Familiar)

Descripció: Elaborarem i personalitzarem un creador de polseres i aprendrem a fer braçalets. A càrrec de Cap de Pardals. A càrrec de Taller Blau. Edat recomanada: a partir de 5 anys

Lloc: Pla de Cal Guardiola - parc de Vallparadís

TALLER DE DIBUIXOS KAWAII (Festa Major Familiar)

Descripció: Transforma qualsevol objecte o animal en super adorabla gràcies a la tècnica del dibuix japonesa Kawaii. A càrrec d'Ariadna Simó. Edat recomanada: a partir de 5 anys

Lloc: Pla de Cal Guardiola - parc de Vallparadís

TALLER DE CREACIÓ DE CLAUERS (Festa Major Familiar)

Descripció: T'esperem per a fer un clauer original i divertit per a decorar motxilles, claus o tot allò que puguis imaginar. A càrrec de Cap de Pardals. Edat recomanada: a partir de 5 anys

Lloc: Pla de Cal Guardiola - parc de Vallparadís

REPTE CIRCULAR (Festa Major Familiar)

Descripció: Entendrem de la importància de l'economia circular com a base del desenvolupament sostenible. Edat recomanada: de 6 a 12 anys

Lloc: Pla de Cal Guardiola - parc de Vallparadís

Organitza: Empresa col·laboradora a la Festa Major de Terrassa 2025: Fundació Antigues Caixes Catalanes i BBVA

17.30 h

TROBADA DE GEGANTS

Descripció: Dins els actes de la celebració dels 75 anys dels Gegants Nous. Amb les colles convidades Colla Gegantera de Cassà de la Selva, Família Robafaves de Gegants de Mataró, Amics dels Gegants de Matadepera i Gegants de la Ciutat de l’Hospitalet.

Lloc: Pati del MNACTEC

Organitza: Geganters de Terrassa

ESPECTACLE NOUTOCAJOC (Festa Major Familiar)

Descripció: Veniu amb família! Gaudirem d'una sessió de jocs de taula, jocs estàtics i jocs tradicionals dinamitzats. A càrrec de NouTocaJoc

Lloc: Hortes dels Frares - parc de Vallparadís

TALLERS DE MÀGIA (Festa Major Familiar)

Descripció: Podràs fer un petit treball manual per emportar-te'l a casa!

Lloc: Pla de Cal Guardiola - parc de Vallparadís

TALLERS DE CIRC (Festa Major Familiar)

Descripció: Tallers oberts per a aprendre diferents tècniques de circ, adreçat a les famílies i els infants. A càrrec de l'Associació de circ Tub d'Assaig 7,70

Lloc: Torrent de les Bruixes - parc de Vallparadís

18.00 h

GRALLES GRILLADES (Espai Malva)

Descripció: Concert de les gralles de la colla castellera Minyons de Terrassa

Lloc: Cal Reig (carrer de Mare de Déu dels Àngels, 21)

Organitza: Minyons de Terrassa

KARAOKE FRIKI EN CATALÀ (Espai La Taifa)

A càrrec de Frikassa

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

18.30 h

CERCAVILA 75è ANIVERSARI GEGANTS NOUS

Descripció: Cercavila amb els Gegants Nous i les colles convidades Colla Gegantera de Cassà de la Selva, Família Robafaves de Gegants de Mataró, Amics dels Gegants de Matadepera, Gegants de la Ciutat de l’Hospitalet

Recorregut: Rambla d’Ègara, carrer de la Rasa, carrer de Gaudí, carrer de Sant Pere i Raval de Montserrat

Organitza: Geganters de Terrassa

CONCERT AKELARRE (Espai Malva)

Lloc: Cal Reig (carrer de Mare de Déu dels Àngels, 21)

Organitza: Minyons de Terrassa

MOSTRA D'ART MARCIAL TRADICIONAL COREÀ SIBPAL KI

Lloc: Plaça de Salvador Espriu

Organitza: Associació Esportiva Kung-fu-Sib-pal Ki

VINE A CONÈIXER EL KORFBALL!

Descripció: Anima't a participar i saber d'aquest esport mixta, que es pot practicar a qualsevol edat

Lloc: Plaça de les Teixidores

Organitza: Sant Llorenç Korfbal Club

19.00 h

BATUCADA DE FESTA MAJOR

Descripció: Amb els grups de la ciutat Terrassamba, Som-Maurina, Desterrás i Blacktucada i la participació de grups convidats

Recorregut: Plaça Vella, carrer dels Gavatxons, placeta de la Font Trobada, raval de Montserrat, rambla d’Ègara

FOTOS | Batucada de la Festa Major de Terrassa 2023

CONCERT AGRUPACIÓN MUSICAL SAN JOSÉ DE TERRASSA

Lloc: Plaça del Progrés

Organitza: AHA San José de Abrucena en Terrassa

BALLADA DE SARDANES

A càrrec de la Cobla Ciutat de Terrassa

Lloc: Plaça de Ricard Camí

CULTURA ANDALUSA I EXTREMENYA

Descripció: Actuacions de les entitats culturals andaluses de la nostra ciutat amb quadres de ball, cantants i cors rocieros. I amb l’actuació del grup Tierra Extremeña del Centro Cultural Unión Extremeña de Terrassa

Lloc: Plaça Nova

ALL STAR TERRASSA BÀSQUET 2025

Descripció: La gran festa del bàsquet sènior de la ciutat. Partit per recaptar diners que puguin contribuir a la investigació del càncer infantil amb Policias por Valientes

Lloc: Pavelló del Sferic (carrer de Faraday, 41)

Organitza: Bàsquet Terrassa Base

19.15 h

"GRAPARC" DE CONTES (Festa Major Familiar)

Descripció: "Contes fantàstics". A càrrec de Vet aquí que... Edat recomanada: a partir de 3 anys

Lloc: Torrent Monner - parc de Vallparadís.

19.30 h

POSA'T LES ULLERES I ACTUA CONTRA EL RACISME

Lloc: Parc de Sant Jordi - davant de l'amfiteatre

Organitza: Servei de Ciutadania i Migracions

20.00 h

FESTIVAL DE MÚSICA ARAGONESA

Descripció: Cant i ball de Jotes

Lloc: Plaça del Progrés

Organitza: Centro Aragonés de Terrassa

CONCERT DE FESTA ALLIOLI OLÉ

Lloc: Plaça Didó

Organitza: Servei LGTBIQ+

CONCERT DE MIKI NÚÑEZ (Escenari Vela)

Lloc: Torrent de la Font d'en Sagrera - parc de Vallparadís

JAZZCOR

Descripció: Concert de cant coral

Lloc: Pati de la Casa Alegre de Sagrera amb entrada pel carrer de Cardaire

ESPECTACLE "SOLO DE DOS" (Festa Major Familiar)

Cia Duo x Caso

Lloc: Hortes dels Frares - parc de Vallparadís

20.30 h

ESTRELLES DE FESTA MAJOR

Descripció: Nit de música

Lloc: Pati de la Parròquia de la Santa Creu (carretera de Rellinars, 110)

Organitza: QESC-Associació d’Amics del Centre Parroquial Santa Creu

TALLER DE BALL FOLK (Espai La Taifa)

A càrrec de Treure Ball

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

20.45 h

CORAL NOVA ÈGARA

Descripció: Concert de cant coral

Lloc: Pati de la Casa Alegre de Sagrera amb entrada pel carrer de Cardaire

21.00 h

CORREFOC DELS GRUPS DE FOC INFANTIL

Descripció: Els grups de foc infantil de la ciutat, Colla Infantil Diables de La Maurina, Colla Infantil del Drac de Terrassa, Colla Infantil Diables de Sant Pere Nord, Bruixetes de Can Boada, Espurnes de Diables de Terrassa i Bitxaires, participaran al correfoc infantil de la Festa Major

Recorregut: Raval de Montserrat, rambla d’Ègara, plaça de Ricard Camí

Correfoc infantil de la Festa Major de TERRASSA 2024

Arnau Alcalà

CONCERT DE BROU (Espai Malva)

Lloc: Cal Reig (carrer de Mare de Déu dels Àngels, 21)

Organitza: Minyons de Terrassa

ORQUESTRES DEL CONSERVATORI DE TERRASSA

Lloc: Plaça del Rector Homs

21.30 h

ACTUACIÓ DELS GRUPS DE FOC INFANTIL

Descripció: Un cop arribats a la plaça, els grups de foc infantil de la ciutat faran els seus lluïments

Lloc: Plaça de Ricard Camí

CONCERT TERRASSA URBAN + RSWING

Lloc: Plaça Vella

LA PORTÀTIL (Espai La Taifa)

Descripció: Ballada folk

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

FOLKLORE GALLEC

Descripció: Amb l'actuació de la Irmandade Galega O Noso Lar

Lloc: Plaça del Progrés

CONCERT DE MAIG (Espai Vapor)

Lloc: Plaça del Vapor Ventalló

22.00 h

BALL DE FESTA MAJOR

Descripció: Ball de swing

Lloc: Plaça de Salvador Espriu

Organitza: Associació Terrassahoppers

CONCERT DE DOCTOR PRATS (Escenari Vela)

Lloc: Torrent de la Font d'en Sagrera - parc de Vallparadís

Doctor Prats actuarà a la Festa Major de Terrassa 2025

YUNEZ CHAIB EN DIRECTE

Descripció: Monòleg d'humor

Lloc: Amfiteatre del parc de Sant Jordi

Organitza: Servei de Ciutadania i Migracions

22.30 h

CONCERT DE LAS NINYAS DEL CORRO

Lloc: Plaça Vella

22.40 h

CONCERT REMEI DE CA LA FRESCA (Espai Vapor)

Lloc: Plaça del Vapor Ventalló

23.00 h

CONCERT CANTORES DE HISPALÍS

Lloc: Plaça Nova

CONCERT DE LA BANDA DE TERRASSA

Lloc: Plaça del Rector Homs

23.30 h

LA PORTÀTIL (Espai La Taifa)

Descripció: Concert folk

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

CONCERT HOTEL COCHAMBRE 25 ANIVERSARI

Lloc: Plaça Didó

00.00 h

SESSIÓ IAN SÁNCHEZ DJ (Escenari Vela)

Lloc: Torrent de la Font d'en Sagrera - parc de Vallparadís

00.30 h

CONCERT DE KORA (Espai Vapor)

Lloc: Plaça del Vapor Ventalló

01.00 h

CONCERT DE CAIPIRINYES

Lloc: Plaça Vella

FESTA NO NAME

Descripció: "I Love 90's Vol 2": Dj Gusta, Xavi Nández i Juanjo Ese

Lloc: Plaça Didó

PD FAUNA (Espai La Taifa)

Descripció: Final de festa amb punxa disc

Lloc: Plaça de la Torre del Palau

Organitza: Espai Tradicional Autèntic

01.30 h

SESSIÓ MAADRAASSOOO (Espai Vapor)

Lloc: Plaça del Vapor Ventalló