Confirmat: l’ermita de Can Boada de Terrassa és obra de Gorina

L’ermita del Sagrat Cor de Jesús, l’ermita de Can Boada, és obra de Pau Gorina. L’Ajuntament ha confirmat aquest dijous aquest extrem, apuntat en una investigació de la historiadora i arqueòloga Cristina Coll i recollida pel Diari de Terrassa al juliol del 2023.

El consistori ha confirmat l’autoria de l’ermita en un comunicat difós aquest dijous per informar de la cessió de l’immoble a l’Ajuntament

La construcció de la capella, datada en 1910, s’havia atribuït a Josep Maria Coll i Bacardí, amb Pau Gorina com a mestre d’obres, però la recerca citada, sense ser concloent, fixava “en un 80 o un 85%” la probabilitat que el temple, promogut per la família Marcet i emblema del Modernisme terrassenc, fos de Gorina (Terrassa, 1888-1983), que havia estat mestre d’obres de Lluís Muncunill.

El consistori ha confirmat l’autoria de l’ermita en un comunicat difós aquest dijous per informar de la cessió de l’immoble a l’Ajuntament. El Diari de Terrassa ja va avançar aquest dimecres al vespre aquesta informació: després d’anys d’espera, la singular capella situada en un turó de Can Boada, catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), passava a les mans del municipi després de les preceptives obres de restauració executades en els últims mesos per les empreses propietàries (fins ara) de l’ermita: LandCo i Solvia.

Murs i la campana

La rehabilitació ha suposat la restauració dels murs interns i externs, la neteja de tots els grafits i la reparació de la coberta i els canals pluvials horitzontals. En aquest procés s’han recuperat els elements decoratius, formats amb trencadís de ceràmica vidriada, així com el text del smurs interiors i la sanefa amb motius florals, El consistori destaca també la restauració de la campana, amb la consolidació del seu suport.

L’alcalde, Jordi Ballart, amb regidors, tècnics i representants de les dues empreses, va visitar aquest dimecres tant l’ermita com la Masia Marcet, al mateix barri, on es duen a terme obres estructurals.