Homenatge del CST als treballadors jubilats aquest 2024

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha celebrat aquest dijous migdia a la sala d’actes Joan Costa Roma de l’Hospital Universitari de Terrassa l’acte d’homenatge als 39 professionals que s’han jubilat en el decurs d’aquest 2024 a l’organització.

L’esdeveniment ha aplegat més de 150 persones entre professionals, familiars i amics i s’ha iniciat amb la taula presidencial formada per Ferran Garcia, director gerent, i Isabel Arrieta, directora de Recursos Humans i Gestió de Persones del CST.

Ferran Garcia ha agraït els anys de dedicació i treball dels professionals de la salut així com el compromís envers la institució i els ha recordat que des d’una altre perspectiva seguiran formant part del CST, segons subratlla l’organisme sanitari.

Aprofitant el temps

Isabel Arrieta, per la seva banda, ha encoratjat a totes les persones homenatjades a gaudir d’aquesta nova etapa que s’obre a partir de la jubilació, aprofitant el temps en fer el que més es desitgi. Seguidament, s’ha anat cridant a cada jubilat i jubilada per lliurar-li un obsequi commemoratiu i un ram de flors de mans del seu responsable.

A continuació, Joan Pons en representació de l’associació de jubilats de l’entitat, CST x Sempre, ha tancat l’acte d’homenatge explicant que “les persones que ho desitgin poden formar part de l’Associació CST x Sempre d’antics treballadors i treballadores del Consorci Sanitari de Terrassa, on s’ofereixen diferents avantatges als associats, com ara la participació en activitats científiques, lúdiques i culturals així com una targeta que els vincula a l’organització tot i estar jubilats”.

Finalment, i per tancar l’acte, el Grup de Cantaires de Nadales del CST, ha interpretat un repertori amb l’ajut de tots els assistents.