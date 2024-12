La iniciativa solidària “Cap infant sense joguina”, impulsada per Creu Roja, avança a bon ritme a Terrassa amb l’objectiu d’arribar a 2.000 infants en aquesta edició. “El balanç de la campanya és positiu fins ara, però encara falten joguines per a nens d’entre 8 i 10 anys i jocs de taula”, ens explica Mariona Pérez, tècnica de la campanya.

Posada en marxa a principis de mes, la campanya culminarà el 31 de desembre i compta amb múltiples punts de recollida per facilitar la participació a la ciutadania. Enguany, l’entitat ha centralitzat la classificació i preparació dels lots a la casa Mariano Ros, al carrer de l’Església. Per comprovar de prop com es desenvolupa la iniciativa, hem visitat aquest nou punt central. Allà, alumnes de secundària de l’escola Cingle classifiquen les donacions i empaqueten els lots, ajudant com a voluntaris. La tècnica Mariona Pérez ens comenta que “la mateixa setmana han anat estudiants d’altres escoles, com El Cim”.

Els voluntaris que treballen a la casa Mariano Ros disposen d’una llista detallada amb la fitxa de cada família, que inclou les edats dels infants i les seves preferències. Això els permet preparar lots personalitzats amb una joguina principal, una secundària i un tercer joc cooperatiu que pugui compartir amb la família. Mariona Pérez assegura que “la campanya avança a bon ritme”, però “s’està trobant a faltar que portin més joguines”.

Com cada any, es demana els terrassencs que triïn en les seves aportacions joguines noves, no bèl·liques, no sexistes i sostenibles, jocs que permetin fomentar la cooperació i el joc compartit.

Els lots es distribuiran entre el 2 i 3 de gener, assegurant que les famílies rebin els regals abans del Dia de Reis. L’objectiu d’aquesta iniciativa és garantir que cap infant es quedi sense regals en aquestes dates tan especials. Aquesta tasca és possible gràcies a la implicació de la ciutadania, però també a entitats i escoles.

Acte central de la campanya

La plaça de Salvador Espriu acull aquest dissabte 21 de desembre l’acte principal de la iniciativa solidària “Cap infant sense joguina”. Des de les 10 fins a les 20 hores, Creu Roja ha organitzat diferents activitats per a tota la família: actuacions musicals, contes de Nadal, màgia, jocs de circ… A més de recollir joguines, la jornada busca reforçar la visibilitat de la iniciativa i convidar més ciutadans a col·laborar.