Llum verda per patinar a Can Boada aquest Nadal

La pista de patinatge de Terrassa, ubicada a la Plaça Agustí Bartra, s’ha estrenat aquest matí amb èxit per continuar rodant fins al 6 de gener. A la tarda, l’atracció ha assolit el seu màxim d’afluència i diversió. “Aquest matí hem posat nadales, però els clients ens han demanat música més animada”, explica l’Ivan, encarregat de l’empresa N-Ice Skating. Els usuaris han pogut lliscar al ritme de hits i caure repetides vegades sota la llum d’uns potents focus que els han delatat alhora que ambientat.

La pista, de 18×9 metres, és visiblement més petita que la que posaven a la Plaça Nova. Així i tot, sembla haver-hi espai i temps per a tothom. Cada patinador gaudeix, de fet, de vint minuts d’accés. Al coll, s’ha de portar un collaret verd fluorescent que s’apaga un cop exhaurit el temps. Llum verda per patinar a Can Boada! D’11 h a 14 hs i de 17 h a 21 h, a un preu de quatre euros.

Es tracta d’una pista sostenible, que no utilitza gel, sinó polietilè. Això fa que ni contamini ni gasti aigua, però que la velocitat sigui inferior. “No rellisca gaire, però és una experiència divertida per venir amb amigues”, confirmen quatre noies en sortir de la pista. “Hem vingut des de les Fonts. No coneixem gaire el barri. Després anirem a prendre alguna cosa a la Rambla”, expliquen aquestes amigues de l’escola.

Patinant sobre una polèmica relativa

La proposta de la pista va sorgir de l’Associació de Comerç de Can Boada – Ponent, formada per un teixit de més de seixanta negocis del barri. L’Associació de Veïns, per contra, va comunicar el seu desaprovament en assabentar-se de la iniciativa aprovada per l’Ajuntament.

A la mateixa plaça, es pot llegir ara una pancarta que protesta i s’adreça directament a l’alcalde de la ciutat. En qualsevol cas, sembla que la polèmica comença a relativitzar-se sobre el terreny, amb la pista en funcionament. “L’objectiu és atraure la gent al barri”, diu la Vero, que treballa a la fruiteria local Superverd. Es tracta d’implementar iniciatives per dinamitzar el comerç local, com es va fer al maig amb la primera Fira Medieval, diu.

“Així ens coneixeran. La gent dirà: allà, on era la pista de patinatge”, apunta la Nandy, perruquera de la plaça. “Hem repartit descomptes d’1 euro per a la pista als nostres negocis. Els donem als clients per als seus fills”, explica en nom de l’Associació de Comerç.

Jordi Ballart es reafirma durant la seva visita en la seva decisió de col·locar la pista a la plaça Agustí Bartra: “Ho hem fet per fer bé al barri. Volíem que la gent passegés per dins i no marxés de la Lluís Companys”, argumenta. “Volem que el Nadal es descentralitzi i que es compri al comerç local i de proximitat a Terrassa”, afegeix.

Respecte a la polèmica, l’alcalde ha fet les següents declaracions: “En cap cas ens imaginàvem aquesta contestació de l’Associació; hem après que de cara a l’any que ve hem d’intentar parlar i consensuar”. En qualsevol cas, ha reprovat les “formes de fer”. “La crítica en una democràcia s’ha de respectar, però dins de no caure en l’insult i les faltes de respecte”, ha dit contundent.

Fora de polèmiques, els veïns a peu de carrer s’han mostrat favorables a la pista. És el cas de la Carol, que ha exclamat: “em sembla perfecte que posin la pista, mira quina il·lusió té la meva nena!”. La Nandy, que pel seu ofici està en contacte constant amb el públic, ha compartit el seu particular termòmetre d’opinió popular: “Ningú s’ha queixat a la meva perruqueria. Tothom ha estat positiu”, conclou.