El nou carrer del Centre ja pren forma

Caminant aquests dies pel carrer de Sant Pere saltaven a la vista unes obres a les finques 23 i 25. Es tractava de l’enderroc de la casa de Ca n’Amat, per a la posterior transformació de l’àmbit d’aquest carrer. Ara, a través de les seves façanes es pot observar com l’obra ha completat el procés d’ensorrament dels habitatges i en queda una gran esplanada pràcticament neta de runa. Al fons, ja es veu el passatge de Tete Montoliu. En definitiva, el nou carrer comença a prendre forma.

Tot forma part del projecte iniciat aquest octubre, que permetrà obrir un nou carrer per a vianants que connectarà el carrer de Sant Pere amb equipaments com el Teatre Alegria, la Nova Jazz Cava, l’Institut del Teatre i permetrà arribar a peu a la plaça Didó, a l’Ajuntament i al carrer de la Rasa. Les obres van començar amb la retirada de l’amiant de l’edifici que hi ha al passatge del Tete Montoliu, i el posterior enderroc de tot l’immoble.

L’Ajuntament de Terrassa va concedir la llicència d’obres al Grup Ambar Immobiliari, que transformarà aquesta doble finca del carrer de Sant Pere en una nova promoció de 18 d’habitatges, comerços i espais públics. El projecte preveu també la creació d’espais verds, la instal·lació de nou mobiliari urbà i serveis d’infraestructura, així com la construcció d’una escala i un ascensor per facilitar l’accessibilitat.

Les finques 23 i 25 del carrer de Sant Pere remeten al passat burgès de la ciutat i a una de les seves famílies més il·lustres. Bartomeu Amat i Torres- Falguera, amb la seva esposa Maria Mercè Galí i Galí, eren propietaris de la finca de Ca n’Amat de la Muntanya a finals del segle XVIII, quan van decidir instal·lar-se al centre de la vila de Terrassa: al número 25 del carrer Sant Pere. L’immoble no forma part del catàleg d’edificis protegits de la ciutat. Ara, la seva desaparició està pensada per transformar la fisonomia del cèntric carrer.