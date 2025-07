Reobren el carrer d'Arquimedes després de més de dues hores tallat pel mal estat del ferm

El trànsit rodat torna a circular pel carrer d'Arquimedes de Terrassa. La via ha estat ja reoberta, després de més de dues hores tallada.

El mal estat del ferm i un indici d'esvoranc a l'alçada del carrer de Columel·la i la plaça del Progrés havia portat a la Policia Municipal a acordonar la zona per motius de seguretat i a tallar el carrer des de la confluència amb la carretera de Martorell. La col·locació d'una planxa provisional al punt afectat ha permès recuperar la normalitat a les 14 hores.

Arquimedes havia estat habilitat com a via alternativa per al pas dels autobusos urbans i interurbans durant la Festa Major, ja que la Rambla d'Ègara està tallada pels actes festius. Amb la nova afectació, els autobusos s’han hagut de desviar per altres vies provisionals fins que no s'ha pogut garantir la seguretat i reobrir el carrer.

Els busos urbans de Tmesa han canviat el seu recorregut i han passat per l'avinguda d'Àngel Sallent. Mentre ha durat la incidència s'han anul·lat les parades d'Arquimedes, Ricard Camí i Rambla i s'han habilitat noves parades a la carretera de Martorell i Vint-i-dos de Juliol.

El conductor d'un autobús és guiat per la Policia Municipal a l'alçada de la plaça del Progrés, per evitar la zona directament afectada

Marcel Marsal

Les línies 4, 5 i 9 han fet parada a la cantonada del passeig Vint-i-dos de de Juliol amb la Rambla d’Ègara, a l’altura del semàfor. Les línies 1, 2, 3 i 6 han fet parada just després de travessar la Rambla, a l’inici del passeig Vint-i-dos de Juliol.

Les línies interubanes, com el servei de la línia M8A, també han estat desviades per l'avinguda d'Àngel Sallent.

Als volts de les 14 hores, s'ha reprès el trànsit al carrer d'Arquimedes, amb totes les parades provisionals de nou actives.