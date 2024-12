Inversió de 44,7 milions d’euros a la planta de Can Barba

El Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya ha aprovat aquest dilluns un paquet de subvencions de 61 milions d’euros per a la millora de diverses infraestructures de tractament dels residus municipals. La subvenció amb l’import més elevat, 44.708.718 euros, es concedeix al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental per al finançament del projecte d’ampliació de la planta de biometanització de Can Barba, situada entre Terrassa i Sabadell. La subvenció arriba del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea, més conegut com a Next Generation (28.122.249 euros), i del Fons de Gestió de Residus Municipals (16.586.468 euros).

Es tracta de la inversió de més envergadura prevista a Catalunya i situarà el Vallès Occidental com a territori amb dues plantes capdavanteres pel tractament dels residus: Can Barba i el Centre de Tractament de Residus.

El president del Consorci per a la Gestió de Residus, Rafael Güeto, ha destacat la importància d’aquesta inversió i ha agraït al Govern de la Generalitat el compromís en la millora de la gestió dels residus municipals. Güeto ha explicat que “amb aquesta subvenció dels fons europeus i de l’Agència de Residus podem fer un salt endavant en l’ampliació de la Planta de Can Barba. L’objectiu comarcal és de creixement del residu orgànic, un fet que ja s’està donant als municipis on s’aplica la recollida amb identificació de l’usuari. Les obres d’ampliació permetran disposar d’un equipament modern i eficaç, capaç de rebre i valoritzar el residu orgànic de la comarca”.

Les obres començaran en breu

Al gener, el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental presentarà el projecte d’ampliació. Les obres, que començaran el 2025, permetran dotar a la planta d’una autonomia superior en la recepció de residus, ampliar la capacitat de tractament de residus, valoritzar i diversificar els usos del biogàs generat mitjançant la injecció a la xarxa, dotar a la planta de serveis com oficines, laboratori, taller o vestuaris i consolidar la Planta com a espai de divulgació ambiental.

La planta de biometanització de Can Barba és una planta de biometanització i compostatge que tracta la fracció orgànica dels residus municipals. Dona servei a 14 municipis del Vallès Occidental i al mercat comarcal Mercavallès. En aquest moment disposa d’una capacitat anual de tractament de 25.000 tones de residus orgànics per any, amb els quals es genera biogàs, amb el qual es fa en aquests moments electricitat. Amb l’ampliació prevista, passarà a tractar 60.000 tones, i permetrà a més produir biometà que s’injectarà a la xarxa de distribució de gas.

Aquesta ampliació de capacitat és imprescindible per tal absorbir els creixements previstos de fracció orgànica conseqüència de les millores de les recollides selectives previstes els pròxims anys dels ajuntaments de la comarca.