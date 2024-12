S’amplien les bonificacions d’aigua a Terrassa

No caldrà un dictamen específic de discapacitat del 75% o superior per beneficiar-se de bonificacions en el pagament del subministrament d’aigua a Terrassa. N’hi haurà prou amb un informe mèdic perquè s’apliqui el benefici equivalent. Aquesta és una de les novetats del ple extraordinari d’ordenances fiscals que se celebrarà aquest divendres vinent, 27 de desembre, un cop conclòs el període d’al·legacions divendres passat.

La incorporació de la citada excepció s’ha incorporat gràcies a una al·legació presentada pel Síndic Municipal de Greuges, Mustapha Ben El Fassi, que sol·licitava l’ampliació de la bonificació en la prestació del servei per a les persones que no disposin de la declaració oficial de discapacitat però que sí puguin avalar amb dictamen mèdic una situació semblant. Això sí, aquesta acreditació haurà de justificar-se cada any. El còmput de límit d’aigua per a una persona serà el corresponent a dues.

Reunió urgent

Aquest dilluns s’ha dut a terme la reunió extraordinària i urgent de la comissió informativa de Serveis Generals i Govern Obert preceptiva per aprovar l’elevació a ple, aquest divendres vinent, dels impostos i taxes aprovats provisionalment el passat 2 de novembre.

L’al·legació del Síndic de Greuges serà acceptada, però no passarà el mateix amb els tres recursos interposats per l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya, referides a canvis en els tipus impositius, en taxes per serveis urbanístics i en excepcions d’IBI en determinats casos d’ocupacions. La tinent d’alcalde, Maise Balcells, va informar ahir de la desestimació de la totalitat de les sol·licituds per dos motius generals: una es refereix a un aspecte inclòs en una normativa que no depèn de l’Ajuntament i les altres dues ni tan sols formaven part de l’expedient aprovat el 2 de novembre.