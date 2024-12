Un any més i ja en van uns quants, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha decidit desitjar una bones festes a tots els terrassencs interpretant una nadala a violí. La peça escollida per a la felicitació d’enguany ha estat el tradicional “El desembre congelat“.

El batlle s’acompanya en aquesta ocasió de la mezzosoprano terrassenca Anna Alàs i Jové. La cantant lírica, reconeguda per la seva trajectòria en destacats teatres i festivals internacionals, posa veu a la cançó.

Ara bé, Ballart i Alàs no només interpreten aquesta obra popular catalana. El primer edil s’atreveix també a deixar el violí a un costat i sumar la seva veu a la de la cantant egarenca amb “Oh Arbre Sant“, la versió en català de la cançó de Nadal alemanya “O Tannenbaum”.

Tot plegat es pot veure en un vídeo que tant Ballart com l’Ajuntament de Terrassa han compartit a les seves xarxes socials.

Mentre que a les primeres imatges se’ls veu als dos a l’estudi de so D9, l’acció es trasllada després al pont de Sant Pere i la Seu d’Ègara, ” un entorn immillorable de Terrassa”, explica l’alcalde. “Els anys passen però el que és essencial de veritat no canvia. Us desitjo que gaudiu de les festes de Nadal i d’un fantàstic 2025”, acaba dient Ballart en el vídeo.

La direcció musical ha anat a càrrec de Rosa M. Ribera i els arranjaments i el piano són de Daniel Garcia. La realització del vídeo és de Pere Ballesteros. També s’ha comptat amb l’agència de publicitat Evil Love, radicada a Barcelona, però promoguda per terrassencs.

VÍDEO | L’alcalde de Terrassa felicita les festes a ritme de nadala