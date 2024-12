Una persona atesa per possible inhalació de fum a Terrassa

Una persona ha estat atesa aquest dimarts per la possible inhalació de fum en cremar-se el contingut d’una olla al foc a Terrassa.

La incidència ha tingut lloc al carrer de Colom. Un testimoni ha contactat amb el sistema 112 a les 7.38 hores: feia olor de cremat en un edifici. El testimoni picava al timbre de l’habitatge afectat i no hi contestava ningú.

Efectius de Bombers de la Generalitat han acudit a la zona indicada, a tocar de la intersecció del carrer de Colom amb el de Wagner. Han entrat en l’habitatge, uns baixos, i allà han trobat una persona. El seu estat no semblava greu, però personal del SEM l’ha atès per explorar-la per si havia respirat fum.

De fet, la fumera s’havia estès per l’habitatge, procedent d’una olla al foc. No hi havia incendi, però els bombers han ventilat el pis.

En un pal de la llum

Aquest dilluns, a les 18 hores, els bombers han intervingut també al carrer del Germà Joaquim, a Can Palet, on s’havia registrat un incendi en un pal de la línia elèctrica.

A l’arribada dels bombers ja no cremava, però dues dotacions del cos d’emergències han abalisat els seus voltants a l’espera de la reparació que havien de dur a terme operaris d’una companyia elèctrica.