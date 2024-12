Il·lusió i entusiasme en l’arribada del patge Xiu-Xiu, que estrena vehicle

“M’acompanyen més llibretes blaves que vermelles”. Amb aquesta frase el patge Xiu-Xiu ha fet feliços aquest dijous de Sant Esteve a un munt de terrassencs. La raó és que als blocs de color blau hi anota els noms dels infants que han fet bondat de la bona, mentre que als vermells hi escriu els noms d’aquells que no s’han portat prou bé. Així doncs, Terrassa ha més que aprovat aquest any i això suposa bons auguris de cara al dia de Reis.

El membre principal de la cort del rei Gaspar ha donat aquesta bona notícia aquest dijous al vespre en el seu tradicional pregó al Raval de Montserrat. Ho ha fet després d’arribar amb tren a l’Estació del Nord i de recórrer el centre de Terrassa damunt d’un vehicle que enguany s’ha renovat. El color principal, el blau característic d’aquest entranyable protagonista del Nadal terrassenc. La decoració, al·lusiva a les cartes dels infants: segells d’arreu del món sobreimpresos en el xassís, lleixes a costat i costat per ordenar bé la correspondència i dos grans sobres adreçats als Reis d’Orient.

Encara no eren ni les 18 hores, que a la plaça de l’Estació del Nord ja hi havia un bon nombre de famílies. Desenes d’infants esperaven impacients l’arribada de l’estimat emissari. Els nervis i la il·lusió per veure el patge Xiu-Xiu eren ben palpables.

A les 18.04 hores, la comitiva del delegat dels Reis es posava en marxa. Començava a sonar la seva emblemàtica sintonia i el patge sortia de l’estació, on havia estat rebut per l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat i regidor de Cultura Popular i Cicles Festius, Joan Salvador. Els presents esclataven en crits d’entusiasme. “Patge, patge”, “Xiu-Xiu, Xiu-Xiu”. Els nens i nenes i les seves famílies intentaven captar l’atenció del principal membre de la cort del rei Gaspar, que no parava de moure la mà d’esquerra a dreta intentant saludar-los a tots.

El cotxe descapotat que el portaria fins a l’ajuntament ja estava a punt i el seu seguici, equipat amb torxes per il·luminar el seu camí, també. A les 18.10 hores començava l’itinerari.

Una tradició que no perd força

A cadascun dels carrers i places per on passava l’esperaven un bon grapat de terrassencs desitjosos de donar-li la benvinguda a la ciutat. I és que per molt que passin els anys, aquesta tradició tan arrelada a Terrassa no perd força. Aquest és el 74è any que Hassim Jezzabel –sí, aquest és el seu nom de pila– ens visita i l’emoció dels més petits de cada casa continua intacte.

Passades les 19 hores, el patge arribava al Raval de Montserrat, on l’Àliga de Terrassa l’homenatjava amb un ball. Tot seguit, l’emissari reial llegia el discurs d’enguany. El patge convidava tots els egarencs a aprofitar aquests dies “per aturar-nos una mica, estar amb els qui estimem i fer balanç de com ha anat l’any, de què hem fet bé, de què hem fet malament, de què podríem millorar i de saber que és el que depèn de nosaltres o no”.

El patge Xiu-Xiu ha tingut un record per a tots els afectats per la DANA al País Valencià i els voluntaris que s’hi han desplaçat, així com paraules d’agraïment per a El Social, que és qui el convida cada any a Terrassa. “Ja estic impacient de rebre les vostres cartes i de poder xerrar amb cada un de vosaltres sobre com ha anat l’any, que ja us anticipo, que estic força content”, ha clos l’emissari reial, per després començar a recollir les primeres cartes dels infants.