L’empresa d’aigües de Terrassa crea una nova oficina virtual

L’empresa municipal Taigua de Terrassa ha creat una seu electrònica pròpia i posa en marxa la nova oficina virtual d’atenció ciutadana. Substitueix a l’antiga zona privada que podien tenir els usuaris.

Segons l’Ajuntament, “Taigua fa un pas endavant en la millora del servei d’atenció i gestió a les prop de 100.000 persones abonades“. La introducció de noves tecnologies per a la gestió del cicle integral de l’aigua ha permès endegar “un programa de transformació digital i de millora tecnològica per agilitzar les tramitacions en línia, amb eficàcia, seguretat i rapidesa, i canviar, així, el sistema heretat de l’antic concessionari”.

Aquests canvis ja es poden veure a www.taigua.cat on, a la part superior, hi figuren tres pestanyes: “Presentar instància”, “Oficina virtual” i “Reservar hora”.

Presentar instància

Permet accedir a la nova seu electrònica de Taigua, https://www.seu-e.cat/ca/web/taigua, “des d’on la ciutadania pot fer tot un seguit de tramitacions i, també, disposar del seu espai personal des d’on es pot consultar tots els tràmits, a excepció dels relacionats amb el contracte”. Aquesta seu s’ha convertit en l’únic canal per presentar instàncies relacionades amb el servei d’abastament d’aigua.

Oficina virtual

Substitueix l’antiga zona privada, que era l’espai on les persones abonades tenien el seu historial particular i que, ara, poden consultar a l’oficina virtual, des d’on es poden fer les tramitacions més usuals, com són els canvis de nom; donar-se d’alta o de baixa; consultar, descarregar i pagar les factures; consultar els consums o tramitar altres canvis en els contractes. Properament estarà integrada al nou sistema de gestió econòmic i comercial, la qual cosa permetrà agilitzar i disminuir el temps per fer cada tràmit.

Reservar hora

Es manté aquest apartat per sol·licitar hora per rebre una atenció personal És el sistema més eficient per evitar esperes innecessàries a l’oficina de Taigua i garantir, així, que la persona sigui atesa presencialment en el dia i hora prèviament concertats.

L’adreça electrònica

Aquests canvis també afecten a l’adreça de correu atenciousuari@taigua.cat, que ara ja no admet tràmits o consultes que no s’hagin iniciat a través de la web www.taigua.cat. Amb la finalitat de què les gestions “siguin més àgils, segures i eficients”, els usuaris que no s’hagin donat d’alta a l’Oficina Virtual “cal que facin els tràmits directament a través de l’espai Tots els Tràmits, de la web www.taigua.cat, i formulin les seves consultes a través de l’espai Contacte”, destaca l’Ajuntament.

Aquest programa de millora tecnològica i digitalització s’ha implantat des què Taigua està a les noves instal·lacions del barri del Segle XX, a la plaça de Jaume Jover, 1, on té l’entrada, amb la confluència amb la carretera de Rubí i el carrer del Pare Font.