El 28 de desembre és, com tots sabem, el dia dels Innocents. La festa de la Baixada de les vaques bé podria ser una gran broma, però sembla estar massa ben organitzada per a ser-ho. Diversos col·lectius de cultura popular de la ciutat s’han coordinat per estrenar aquesta nova festa que pretén esdevenir tradició. Es tracta de la Baixada de les vaques, una “idea esbojarrada”, segons descriu en Marc Galí, un dels impulsors des de l’associació Treure Ball.

“És una festa perquè la gent hi participi, vestit de pastor o rabadà”, anuncia. Un cop reunida tota la gent, la pastura de les vaques començarà a desfilar a les 19 hores cap al Vapor Ventalló. La cercavila continuarà fins al carrer de Pau Claris, antigament conegut com la Baixada de les vaques per l’existència d’un estable de bovins a tocar. La festa continuarà a les 21 hores a Cal Reig. “Hi haurà un sopar a preus populars amb caldo i brasa per a tothom qui vulgui portar i fer verdures o carn”, explica Galí. Per descomptat, al local de Minyons es gaudirà també de barra de begudes. Es promet fins i tot una nit de “cantada boja de nadales”.

Conquerint esperits joves

En un context nadalenc de reunions familiars a casa, aquesta festa vol donar un espai distès al jovent per sortir al carrer en massa: “Volem fer una gran festa que esdevingui tradició pel jovent o per la gent que se senti jove”, afirma el Txavu, de l’associació Mulassa, a càrrec de “la bèstia més trapella i entremaliada de Catalunya”.

El jovent, de fet, ja està implicat en l’organització d’aquesta primera edició de la festa. En ser una novetat, encara no saben quanta gent esperar. 200 persones, diu Galí, seria tot un èxit; un bon número al qual aspirar. Per tal de convocar la gent, han creat un compte propi a Instagram (@baixadadelesvaquestrs) sense oblidar el poder del boca-orella. Veurem si aquesta nova festa aconsegueix consolidar un espai en el calendari nadalenc.

Nova festa: La Baixada de les vaques