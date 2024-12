Resum de l’any 2024 a Terrassa: la manifestació del 8 de març recupera la unitat

Sota el lema “Terrassa. Feminismes + que mai”, la Comissió del 8M va organitzar una commemoració del Dia Internacional de la Dona que per primera vegada en bastant de temps va ser unitària a la ciutat. “Hem fet valer allò que ens uneix per sobre del que ens diferencia perquè ens pot fer avançar”. Una marxa en contrast amb anteriors ocasions, quan col·lectius feministes com el Casal de la Dona lideraven la protesta més institucional i d’altres com Rudes Rebels la més alternativa. El 25 de novembre va seguir la unitat.

Albert Mestres, propietari de la llibreria Nikochan

“La mort del creador de ‘Bola de Drac’ i ‘Doctor Slump’ ha estat un tret a la memòria sentimental. Jo mateix em dedico a aquest ofici gràcies a Akira Toriyama”

Multes per omplir la piscina

L’Ajuntament va informar que omplir la piscina es castigaria amb 3.000 euros. Hi havia emergència per sequera.

La fotografia d’Outumuro captiva el Museu Tèxtil

El fotògraf de renom internacional Manuel Outumuro (Ourense, 1949) va visitar Terrassa per inaugurar l’exposició “L’ull a l’agullla” al Museu Tèxtil (que es va convertir en una de les més importants de l’any terrassenc).

Per què en parlem?

Els abocaments de residus d’altres municipis col·lapsen el Pla del Bonaire i la policia multa els infractors.

Les Esportistes de l’any

La 49a Gala de l’Esport distingeix Paula Leitón i Sara Gascón com a esportistes de l’any a Terrassa.

Un expert per millorar Nadal

El consistori fitxa un assessor per repensar la campanya de Nadal i revifar-la. L’anunci va generar una certa controvèrsia.

Més restriccions per als cotxes

L’Ajuntament anuncia que ampliarà la zona de baixes emissions (ZBE) fins a l’avinguda d’Àngel Sallent a partir de l’any 2025.