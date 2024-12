Resum de l’any 2024 a Terrassa: al gener, l’última imatge de les mules fins al cim de la Mola

Les mules de la Mola feien el darrer viatge al cim. El Diari de Terrassa va captar la històrica imatge dels animals abastint el restaurant, dies abans de tancar portes. La Diputació de Barcelona va anunciar el final de l’activitat i una inversió de 2,6 milions d’euros per preservar l’entorn. El dia 18 de gener, 14.500 signatures donaven suport al restaurant.

La Xicra reinterpreta el cardinale amb noves receptes

La pastisseria terrassenca va ser guardonada amb la Fava d’Or a les postres més singulars de Catalunya. Des de l’obrador la Berta Company ens explicava com fa el seu cardinale i quines adaptacions ha fet d’aquest pastís genuïnament terrassenc, en el que a la nata li ha tret el licor. “Mmm… no soc gaire fan dels licors la pastisseria”, ens deia, convençuda que cal adaptar els dolços als nous paladars. És per això que la Berta Company treu al cardinale tots els sucres i greixos que pot. I continua excel·lint en una recepta de premi!

L’èxit de “La sociedad de la nieve”

J. A. Bayona: Amb el rodatge de ‘La sociedad de la nieve’ m’he retrobat amb mi

com a director”

“Giselle” obre temporada

El Ballet Clàssic Internacional va obrir la 41a Temporada de Dansa a La FACT amb un espectacle d’estil pur i virtuós.

2.600 atletes van omplir els carrers de Terrassa en una Mitja Marató de rècord

Per què en parlem? El CST impulsava el primer projecte de teràpia intergeneracional amb gossos. Una idea innovadora amb gent gran, infants i gossos

Les ulleres amb IA de Leitat

Leitat es va aliar amb Biel Grasses i el CSIC per crear unes ulleres per a persones amb baixa visió aplicant la realitat augmentada.

Tornen les mascaretes

Els contagis de grip i covid van repuntar el gener i, quan les teníem oblidades, les mascaretes van tornar als centres mèdics.