Resum de l’any 2024: al setembre, el circ vola a Terrassa

El Festival de Circ de Terrassa va començar amb un espectacular espectacle itinerant que va acabar amb un “assalt” al balcó de l’Ajuntament per part de malabaristes del Circ Pistolet, ajudats per una pinya de castellers de Minyons de Terrassa. S’iniciava la 15a edició d’un certamen en què es van poder veure les actuacions més espectaculars.

Quan les lluites veïnals van canviar barris sencers

“El 47”, la pel·lícula de Marcel Barrena, havia començat el camí als cinemes per convertir-se en la pel·lícula en català més vista dels últims anys i nosaltres ens imaginàvem com podria haver estat el film si s’hagués ambientat a Terrassa. Recordàvem les lluites dels anys setanta i vuitanta, quan un moviment veïnal en auge es va mobilitzar per aconseguir millores a diferents barris de la ciutat.

Forcen eleccions al CN Terrassa

Tots els membres de la junta directiva del club menys el president, Joan Herrera, i el vicepresident Albert Puig van dimitir.

Un mercat dels dissabtes, el 2025

Vam publicar que l’Ajuntament treballa per instal·lar un mercat ambulant de dissabte el 2025 al tram nord de l’avinguda de Barcelona.

“El que necessita ara Catalunya són projectes que millorin la vida de la gent”

Miquel Sàmper, Conseller d’Empresa

Per què en parlem? Després que més d’un conductor acabés al peatge de Sant Vicenç, van millorar la senyalització a la sortida 23 de la C-16 amb nous cartells.

Una llibreria que serà aparthotel

Un grup de restauració va adquirir la històrica llibreria Boada Riera per transformar l’edifici del carrer de Sant Pere en un aparthotel.

Homenatge a Feliu Formosa

El Teatre Alegria va acollir un acte de reconeixement al traductor i poeta per celebrar el seu 90è aniversari.

El Vallès lidera l’economia

L’Anuari Econòmic Comarcal del BBVA situava el Vallès Occidental com una de les comarques amb més força econòmica.