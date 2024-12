El que funciona, no es toca. Això és el que pensaria el Departament de Cultura de l’Ajuntament de Terrassa pensant què fer amb la festa de Cap d’Any d’enguany. Veient l’èxit de l’edició de l’any passat, era difícil no concedir-li una nova oportunitat al polifacètic Àlex Marteen. Aquest artista terrassenc protagonitzarà de nou la “rave cabaret, un espectacle que barrejarà la veu en directe i el carisma d’aquest artista multidisciplinari amb una selecció de “hits” d’avui i de sempre seleccionats per fer ballar el públic de totes les edats.

“L’objectiu per la festa d’aquest Cap d’Any ha estat optimitzar els elements de l’edició de l’any passat que més van funcionar i potenciar-los, per reproduir èxit d’aleshores”, explica el propi Àlex Marteen. “Volem fer una festa per a tots els públics, per a totes les edats, on tothom pugui ballar i tothom se senti còmode. S’hi barrejarà la música enllaunada amb veu en directe, amb ballarins, amb visuals creats especialment per l’ocasió”, afegeix.

Transport públic

Per Cap d’Any, FGC ha habilitat que la línia S1 que afecta Terrassa estigui en funcionament ininterromput durant tota la nit. A més a més, TMESA també proporcionarà un servei de bus nocturn Bus Dnit (L16), amb parades intermèdies. La festa començarà a les 23.30 hores i acabarà a les 3 de dilluns i inclourà les tradicionals campanades de Cap d’Any. Els assistents hauran de portar el seu propi raïm i podran accedir lliurement a la plaça del Rector Homs a través de les vies habituals. Per motius de seguretat, no es permetrà l’entrada a la zona amb ampolles i gots de vidre. El que és innegociable, diu Marteen, és saber que “tothom vingui amb la idea de començar l’any amb molt bona energia, molt bona música i amb una festassa”.

Àlex Marteen, de nou a la festa de Cap d’Any