La grossa de Cap d’Any del 2024 ha estat el 44748. El premi s’ha repartit a Reus i està dotat amb 200.000 euros per cada bitllet. En concret, un estanc del carrer Vent ha venut set bitllets, el que equival a 1.400.000 euros. A Terrassa, aquest Cap d’Any la Grossa ha passat de llarg pel que fa als premis importants.

L’extracció de la Grossa ha estat l’última del sorteig. Els números anterior i posterior al primer premi rebran 2.000 euros, la coincidència amb les quatre últimes xifres guanyaran mil euros, si coincideixen les tres darreres 250 euros i si són les dues últimes 35 euros. A més, els bitllets que acabin en 8 com el primer premi, recuperaran els 10 euros jugats.

El segon premi, el 81612, s’ha venut a les Borges Blanques i la Seu d’Urgell. Aquest premi està dotat amb 65.000 euros per cada bitllet. els portadors guanyen 6.500 euros per euro jugat.

El tercer premi, el 96522, s’ha venut a l’Hospitalet de Llobregat .

El 22724 ha estat el primer quart premi de la Grossa i s’ha venut en establiments de Banyoles i Sarrià de Ter . Està dotat amb 10.000 euros per bitllet i cada euro jugat guanya 1.000 euros El 83387 ha estat el segon quart premi i s’ha venut íntegrament a Badalona.

Pel que fa al primer cinquè premi, ha estat el 89479 i s’ha venut a Gironella. Aquest premi està dotat amb 5.000 euros per bitllet, cosa que suposa 500 euros per euro jugat. El segon cinquè premi, el 42111, s’ha venut a Tremp i Sant Celoni, i el tercer cinquè premi, el 97342, a Sant Feliu de Codina.

La Dooble toca a Sant Miquel de Fluvià

La Dooble 2024, que aquest any ha comptat amb la participació de 532 clubs i entitats del territori, ha obtingut els resultats següents: el primer premi, amb el número 37244, ha repartit 1.000.000 € entre totes les participacions del Club Futbol Sant Miquel de Fluvià, que ha guanyat 30.000 € de la promoció comercial. El segon premi ha estat per a l’Associació de Famílies d’Alumnes del Col·legi Sant Josep de Navàs, amb 250.000 euros en participacions i 20.000 per a l’entitat. I els 100.000 euros del tercer premi han anat a parar a l’Associació de Famílies d’Alumnes Escola García i Fossas d’Igualada, a més, ha rebut 10.000 euros de premi promocional.

Quan i on es poden cobrar els premis?

Caduquen noranta dies després de la data del sorteig. En cas de tenir un dècim premiat es pot cobrar fins a final de març.

Loteries de Catalunya té un sistema per facilitar el cobrament dels premis. Totes aquelles persones que obtinguin un premi de fins a 1.999 euros podran demanar a qualsevol punt de venda autoritzat una transferència directa al seu compte bancari, que es farà efectiva en un termini aproximat de 48 hores.

Als establiments de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya es podran cobrar premis en metàl·lic de fins a 120 euros i els premis des de 50 euros, a qualsevol oficina de CaixaBank.

En el cas dels bitllets guanyadors adquirits per internet, els premis es rebran directament al moneder del compte de l’usuari del web i, en cas que l’import sigui superior als 400 euros, directament al compte bancari que es va facilitar en el moment del registre al web de Loteries de Catalunya.

La Grossa passa de llarg per Terrassa