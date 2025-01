Els Reis d’Orient arribaran diumenge a Terrassa en helicòpter al parc de les Nacions Unides

Els Reis arribaran a Terrassa la tarda del 5 de gener i, com en els darrers anys, ho faran en un helicòpter que aterrarà al Parc de les Nacions Unides cap a tres quarts de 5 de la tarda. Aquesta ubicació s’ha consolidat com a una opció que reuneix tots els requisits necessaris per rebre la comitiva reial, ja que es tracta d’un espai ampli, amb capacitat per a molta gent, de fàcil accés amb transport públic, en bus o en tren, i que, a més, compleix amb les condicions de seguretat necessàries per a l’aterratge de l’helicòpter.

Una mica abans de l’arribada de Ses Majestats, cap a les 16 h, està previst que el Patge Xiu Xiu arribi al Parc de les Nacions Unides per poder recollir les darreres cartes dels infants. En aquest mateix espai, es podrà gaudir d’un espectacle de benvinguda a Ses Majestats a càrrec de Miqui Giménez, i dels Bastoners de Terrassa, que inclourà diferents tallers i activitats organitzades per l’Associació de Veïns i Veïnes del Pla del Bonaire i per l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut Escola Pere Viver i Aymerich.

Aquest any, i també com a novetat, hi haurà un intèrpret de llengua de signes que acompanyarà el Patge Xiu Xiu en aquesta darrera recollida de cartes i també als Reis sobre l’escenari perquè tots els infants puguin seguir a la perfecció les seves intervencions i no es perdin els seus darrer consells.

Cavalcada de Reis

A les 18 h s’iniciarà puntual la Cavalcada, que sortirà un any més des del carrer de Vallhonrat i continuarà el seu recorregut habitual per la rambla d’Ègara, passeig del Vint-i-dos de Juliol, carrer del Nord, carrer de la Societat, plaça de la Creu Gran, carrer de la Creu Gran, carrer de Sant Antoni, plaça del Doctor Robert, passeig del

Comte d’Ègara, carrer de la Font Vella, plaça Vella, Gavatxons i placeta de la Font Trobada fins arribar al Raval de Montserrat cap a tres quarts de vuit del vespre el Patge Xiu Xiu i cap a tres quarts de nou l’últim dels Reis. Un cop allà, pujaran a l’escenari situat al Raval, ja que enguany el pessebre recupera les seves dimensions habituals, perquè Ses Majestats procedeixin a fer el seu discurs a l’escenari que estarà situat davant la façana de l’Ajuntament i que també es podrà seguir, com l’arribada dels Reis al Raval de Montserrat, a través de la retransmissió que farà en directe el Canal Terrassa.

Com a novetat, a més del nou disseny del vehicle del Patge Xiu Xiu, cal afegir també la nova carrossa del Rei Gaspar, que va quedar força malmesa després de l’episodi de pluja de l’any passat. Davant d’això, s’ha optat per la seva reconstrucció, introduint canvis, però mantenint l’objectiu de recrear una imatge que identifiqui la carrossa amb l’Encens, el present que segons la tradició va entregar el Rei Ros al naixement.

Novament, les carrosses reials s’il·luminaran amb tecnologia LED, una innovació que es va aplicar l’any passat per primer cop de cara a millorar l’eficiència energètica d’una Cavalcada que comptarà també amb altres novetats, com la introducció d’algun element lumínic en la comitiva, nous personatges com El Carboner, una nova figura articulada que acompanyarà, en aquest cas, el Rei Baltasar o algunes millores estilístiques en l’abillament de Ses Majestats..

També es presenten novetats des del punt de vista de l’acompanyament musical com la nova Banda de Música d’El Social, que s’estrenarà amb una quarantena d’integrants, el Grup de Percussió de LaFACT, que acompanyarà la Banda de Música de Terrassa, o el Grup de Dansa Flawless Dance School, que acompanyarà la figura d’El Carboner a la comitiva del Rei Baltasar. A més, enguany també s’han creat noves melodies per acompanyar Ses Majestats.

Un cop Ses Majestats arribin al Raval de Montserrat, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, lliurarà de manera simbòlica la Vara de la Ciutat als Reis d’Orient i els convidarà a adreçar unes paraules als terrassencs i terrassenques.

Missatge Reial

Aquest any, els Reis també s’adreçaran a tots els infants de la ciutat mitjançant un missatge en vídeo que es difondrà el dia 5 de gener a través de les xarxes socials municipals i que també es podrà trobar al Canal de YouTube de l’Ajuntament de

Terrassa. Es tracta d’un missatge genèric i pensat per a tothom elaborat gràcies a la col·laboració de la Societat Municipal de Comunicació i el Centre Cultural El Social.

Cavalcada sense barreres

Com ja és habitual en els darrers anys, es reservarà un espai per a persones amb mobilitat reduïda al passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’alçada de recinte firal i hi haurà una intèrpret en llengua de signes durant els discursos al Raval de Montserrat.

Com a novetat, a més, aquest any s’incorpora un Tram Blau, a la zona del passeig del Vint-i-dos de Juliol, entre la Rambla i el carrer del Canonge Rodó per a persones amb hipersensibilitat auditiva o similar. En aquest tram la música serà més suau que durant la resta del traçat amb la finalitat d’aconseguir una cavalcada oberta i accessible per a tothom.

Afectacions de trànsit

Pel que fa a les afectacions de trànsit, la Cavalcada comportarà diferents talls als carrers i avingudes del recorregut al llarg de la tarda del diumenge 5 de gener. A partir de les 16.30 h restaran tallats al trànsit els següents vials:

∙ La rambla d’Ègara en ambdós sentits, l’accés al carrer Galileu des de la Rambla, l’accés des de la rambla d’Ègara al carrer d’Arquimedes, i els accessos a la Rambla d’Ègara des del carrer d’Arquimedes, la plaça Vella i els carrers de Pau Claris i Cervantes.

∙ El passeig Vint-i-Dos de Juliol sentit est entre la rambla d’Ègara i el carrer del Nord, l’avinguda Jacquard sentit centre a l’alçada de la rambla de Sant Nebridi, els carrers de Sant Antoni i Garcia Humet, i la plaça del Doctor Robert, en el sentit de circulació cap al centre.

Els talls de carrers i avingudes comportarà també afectacions a les línies de transport públic urbà, de 16.30 h a 21 h: els busos es desviaran per la ronda de Ponent, les avingudes d’Àngel Sallent, Abat Marcet i Jaume I, les carreteres de Martorell, Montcada i Castellar, i el carrer Topete. S’habilitarà una parada provisional en ambdós sentits a la carretera de Martorell entre el Carrer d’Arquimedes i la plaça del Doré.

D’altra banda, pel que fa als taxis, la parada de l’Estació de la Rambla es desplaçarà al carrer de la Columel·la, i la parada del CAP de la Rambla restarà fora de servei de 16.30 h a 21 h.

Protecció Civil activarà el Pla d’Autoprotecció Municipal

L’Ajuntament de Terrassa activarà divendres 5 el Pla d’Autoprotecció Municipal específic per a la Cavalcada de Reis, actualitzat anualment des de l’any 2012, en compliment de la normativa de la Generalitat de Catalunya, que estableix que els actes multitudinaris han de comptar amb un pla específic que permeti avaluar riscos i determinar procediments d’actuació en cas d’emergència.

Paral·lelament, l’alcalde de Terrassa posarà el Pla d’Emergència Municipal en nivell de prealerta per coordinar les possibles incidències que es puguin derivar durant aquesta jornada.

A més d’aquest Pla, com en anys anteriors, també es difonen un conjunt de recomanacions de seguretat aplicables en activitats d’afluència massiva de població infantil. L’objectiu d’aquestes és minimitzar els riscos que es poden donar en aquesta mena d’activitats, com ara la invasió de l’espai al pas de les carrosses, presència de persones enfilades en elements de mobiliari urbà o la saturació d’espais.

D’altra banda, durant la Cavalcada, Protecció Civil posarà a disposició de la població polseres identificatives per als infants que hi assisteixin: són de color taronja fluorescent i permet escriure-hi el nom de la persona adulta responsable, així com un número de telèfon de contacte. Són reutilitzables, de manera que es poden guardar i fer-les servir per qualsevol altre acte multitudinari: es poden recollir gratuïtament al centre cultural El Social o a l’edifici de Cultura (carrer de la Font Vella, 28).

Dispositiu especial de neteja, del 5 al 8 de gener

El dispositiu especial de neteja per Reis s’activarà durant la tarda/nit del diumenge, i comptarà amb cinc maquinistes amb escombradores i equip de neteja amb aigua, i quinze operaris i operàries, que actuaran per darrera de la comitiva reial, per tal de deixar els espais nets abans de reobrir-los al trànsit. Per aquesta raó els serveis de neteja es situen propers al final de la cavalcada.

Dilluns al matí està previst un dispositiu que comptarà amb tres maquinistes i quinze operaris i operàries per fer tasques de repàs. A més, fins al dia 8, Eco-Equip incrementarà els serveis de recollida per l’augment que es produeix en aquestes jornades, especialment en paper i cartró, ja que com cada any es preveu una gran quantitat d’embalatges.

Per aquest motiu es recomana que, en la mesura del possible, la ciutadania reparteixi en diverses jornades el dipòsit de cartrons i papers per tal d’evitar dipositar-los fora dels contenidors.

