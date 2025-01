Enderrocades les naus de la carretera de Rubí

Més d’una dècada i mitja després que el Pla de Millora Urbana (PMU) del sector s’aprovés – el 26 d’abril de 2008 -, es comencen a veure els efectes de la transformació del tram sud de la carretera de Rubí. Pot semblar només un simple enderroc de diverses naus, però aquest és el primer moviment per després iniciar el procés d’urbanització i la construcció de futurs habitatges a aquesta zona. Tot forma part del projecte de remodelació del sector de la carretera de Rubí, 223. Els treballs que s’executen són d’iniciativa privada i els impulsa la Junta de Compensació d’aquest PMU, i el projecte té un pressupost de 6.058.640,19 euros.

El sector que es transformarà està delimitat pels terrenys situats entre l’avinguda de Santa Eulàlia, la carretera de Rubí, el carrer del Mestre Trias, la plaça de Jaume Jové i els reservats per una futura ampliació sud del Parc de Vallparadís. Una superfície sectorial de 27.533,75 metres quadrats, dels quals 8.218 es destinaran a la construcció d’habitatges, fins un màxim de 306, dels quals també es preveuen que hi hagi de protecció pública; i uns 19.315 metres quadrats de sòl públic, per completar la vialitat de l’entorn. Alhora, també es contempla destinar més de 2.500 metres quadrats de sòl per enllestir el perímetre oest de la Devesa del Parc de Vallparadís i la reserva de 2.221 metres quadrats, per a futurs equipaments educatius.

A la remodelació del sector de la carretera de Rubí, 223, s’hi contemplen obres com la desaparició del tram de la carretera de Rubí situat entre els carrers de Galícia i Mestre Trias; la construcció de quatre vials en aquest tram i que comporta el perllongament dels carrers del Pare Font i del de Galícia, com també d’un tram del carrer del Mestre Trias; i la definició del front a l’avinguda de Santa Eulàlia, entre d’altres. En aquesta nova urbanització completa es contemplen reserves d’espai per aparcament en superfície i en bateria, com també la semaforització de 5 cruïlles dins l’àmbit del projecte. Pel que fa al mobiliari urbà, el projecte contempla instal·lar bancs i cadires de fusta; aparcament de bicicletes i un punt de recàrrega doble per a vehicle elèctric. També es contempla plantar arbres i arbustives, que seran regades pel sistema de degoteig.

El desenvolupament del sector afectarà els terrenys on s’ubiquen els aularis de l’institut Escola Sala Badrinas. Estava previst que la fase d’urbanització no s’executés fins que fos possible retirar els aularis, amb la posada en funcionament de la nova escola al seu emplaçament definitiu, però amb el darrer retard de la construcció del centre Sala Badrinas, la fase d’urbanització d’aquest tram haurà d’esperar.

Enderrocades les naus de la carretera de Rubí