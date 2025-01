Boom immobiliari de 2.500 habitatges

Terrassa es prepara per viure un esclat immobiliari com no es coneix a la ciutat des de la dècada dels 2000. Fins a cinc grans sectors residencials es desenvoluparan a partir d’ara i posaran en el mercat gairebé 2.500 habitatges en els anys vinents. El fenomen irromp aquest 2025 després de dues dècades de sequera immobiliària a la ciutat. El sector ha superat el sotrac del crac financer i immobiliari de 2009 i, amb una nova configuració empresarial, afronta una nova etapa que està cridada a canviar la imatge de sectors clau de la ciutat i que posarà al mercat un importantíssim paquet d’habitatges, molts d’ells de lloguer i de protecció oficial.

Dues promocions concentren el volum més important d’habitatges que es posaran al mercat els anys vinents. La primera, la que el grup Acciona promou al solar de l’antiga fàbrica AEG, a la confluència de la carretera de Castellar amb l’avinguda de Jaume I. En aquesta gran pastilla de terreny ja s’han edificat 800 habitatges que sortiran a la venda i a lloguer ben aviat. És la promoció més gran i també la més immediata. El sector residencial de l’AEG encara té una altra peculiaritat que el fa ser un projecte clau per la ciutat en aquest moment. Pràcticament, la meitat dels 800 habitatges que Acciona posarà al mercat, segons les primeres previsions, es comercialitzaran en règim de lloguer.

Terrassa pateix un dèficit d’habitatge, especialment de lloguer, la modalitat més demanada a la ciutat, on avui trobar un lloguer és aventura impossible. El segon sector residencial de més dimensions és el del Vapor Cortès, al tram nord del barri de Ca n’Aurell. El projecte transformarà radicalment les antigues fàbriques d’un nucli que fa dècades està pràcticament inactiu i ocult a la ciutat. El projecte d’urbanització del sector s’ha aprovat abans de finalitzar l’any i amb el tràmit comença el compte enrere per a la construcció de 800 habitatges nous al sector. 160 seran de promoció pública i de lloguer.

Per volum, la nova zona residencial de Sala i Badrinas ocupa la tercera plaça en el rànquing de les grans promocions que dispararan l’oferta d’habitatge a la ciutat en els anys vinents. El projecte s’executa al barri del segle XX, al solar perimetrat per la carretera de Rubí i els carrers de Lepant, Prim i Baldrich. En aquest punt s’edificaran més de 400 nous habitatges, 126 de protecció oficial. Els primers ja estan edificats i s’estan comercialitzant. Completen la llista un gran sector i un projecte emblemàtic. El primer és Can Colomer, un dels sectors projectats abans de 2009 i que es va executant per fases. Situat al nord de la ciutat, a tocar de la carretera de Rellinars, aquest nou gran sector té previst edificar els anys vinents 325 habitatges nous que s’incorporaran al mercat immobiliari de la ciutat. En paral·lel, la promotora Somiahomes projecta edificar un gran immoble a la Rambleta, just al davant de l’Hotel Don Candido. Es tracta d’un edifici d’habitatges i equipaments amb 91 habitatges que sortiran a la venda.

Aquest és un projecte que, com la majoria, transcendeix la dimensió residencial donat que incorpora la transformació del seu entorn. En el cas de la Rambleta, Somiahomes renovarà la façana de la ciutat transformant la Rambleta, creant una gran rotonda entre la benzinera i l’Hotel Don Candido i deixarà espai per a la futura estació de FGC.

El boom immobiliari que s’està gestant a Terrassa multiplicarà l’oferta d’habitatge en una ciutat tensionada, després de dues dècades de sequera immobiliària. La digestió de les 2.500 llars serà progressiva, donarà resposta a una part de la demanda local -parelles joves, famílies- i està per veure si dispara la demografia local, estimulant l’arribada de nous residents atrets per l’oferta d’habitatge.

Pendents del paquet egarenc dels 50.000 pisos

El Govern de la Generalitat ha anunciat que construirà 50.000 habitatges públics a Catalunya fins al 2030 i Terrassa ja li ha fet arribar la seva llista amb oferta de sol i immobles per a desenvolupar part d’aquests nous pisos. La ciutat ha fet els deures per incorporar-se al pla d’habitatge assequible de la conselleria de Territori amb una proposta que, en cas de ser acceptada completament, posaria al mercat 1.700 habitatges públics en només sis anys.

Si la Generalitat incorpora totes les finques del llistat terrassenc al seu pla, la xifra de 2.500 habitatges nous que projecten els nous sectors a la ciutat es dispararia fins als 4.200 habitatges a Terrassa. Són xifres estimatives i en cap cas corresponen a projectes simultanis, però juntes, o per separat, dibuixen un escenari inèdit de creixement residencial a la ciutat. En paral·lel a les promocions privades, l’administració ha anunciat que està disposada a posar al mercat habitatge públic de lloguer per donar resposta a la demanda social. Ho farà, en molts casos, de la mà dels promotors privats, de manera que la iniciativa contribuirà a reactivar el sector, també entre els petits promotots.

Vapor Cortés, habitatges al Centre de Terrassa

El projecte del Vapor Cortès està cridat a transformar un espai a tocar del Centre de Terrassa i a posar al mercat de manera progressiva habitatges privats i de promoció pública i de lloguer. És la peculiaritat d’un sector que acaba de reactivar-se i que projecta començar a urbanitzar l’any 2026. Aquest mes de desembre s’ha posat en marxa el darrer gran sector residencial pendent de desenvolupament a la ciutat. La inauguració de la nova seu de la Fundació Prodis, que ha recuperat de manera espectacular una de les naus del sector i que està exercint el paper de motor del nou Vapor Cortès. A diferència d’altres projectes, aquí la propietat està fragmentada, però la voluntat de construir és unànime.

L’AEG, la primera que posarà habitatges al mercat

El projecte d’Acciona a l’AEG ja ha canviat l’sky line de la ciutat amb la construcció d’impressionants edificis de més de 12 plantes a la cruïlla de la carretera de Castellar amb les avingudes de Jaume I de Barcelona. Els promotors han anunciat la seva voluntat de començar a comercialitzar els habitatges aquest mateix any 2025, de manera que el mercat del lloguer a Terrassa, i també el de venda, viuran una injecció de nova oferta els mesos vinents. Són centenars de pisos nous ubicats en un nou sector que acull també una residència per la gent gran, una d’estudiants i la seu de l’Institut del Teatre, a banda de l’Escola Nova Electra, que ja funciona al bell mig del solar de l’antiga AEG.

Boom immobiliari de 2.500 habitatges