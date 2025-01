El Gremi de Pastissers de Barceona preveu que es vendran un milió de tortells de Reis aquest 2025 a Catalunya, milers dels quals es compraran a Terrassa, la ciutat que presumeix de tenir “una de les millors tradicions pastisseres”, explica Miquel A. Zaguirre, pastisser egarenc i president del gremi.

“Hem estat la ciutat amb més pastisseries i ara, per la festivitat de Reis, podem presumir d’haver estat, a Terrassa i al Vallès, els que vam introduir la modalitat del tortell farcit de nata, crema o trufa que ara es menja a bona part de Catalunya”.

Doncs amb aquesta fita pastissera, les vendes del dolç tradicional de Reis s’esperen de rècord aquest 2025. “És un any molt bo”, apunta Zaguirre, per a qui “la celebració de la diada de Reis va en augment com a final de les festes de Nadal” i els tortells ja una de les peces imprescindibles dels festejos.

Per què? Doncs pel fet que es tracta “d’un dolç que bé acompanyat d’un joc amb sorpresa. Et pot tocar la fava, o el rei o la reina i emportar-te la corona. És un al·licient, com ho és també comprar un tortell de qualitat a les pastisseries de la ciutat”, apunta Zaguirre.

Els tortells es venen aquest any entre els 25 i els 35 euros en el cas d’una peça de mig quilo, pensada per a entre 4 i 6 persones.

Tres modalitats

A les pastisseries de la ciutat es poden trobar tres modalitats de tortells: de brioix amb massapà, de brioix farcit de nata, crema o trufa, i el tortell de full que es comercialitza tot l’any i què alguns clients, pocs, prefereixen també per Reis.

A Terrassa la modalitat preferida és el “tortell farcit” especialment de nata, tot i que també es demanen combinats amb mig tortell de nata i mig de trufa.

Pel que fa a la decoració, el tortell també pot incorporar ametlla, fruita confitada o fins i tot “un acabat de sucre perlat, similar al carbó dels Reis”, comenta Miquel Zaguirre.

El pastisser egarenc matisa, però, que a diferència d’altres dolços vinculats a celebracions, el tortell de Reis “agrada que sigui un clàssic, no s’acostumen a demanar gaires canvis o personalitzacions”.

Tampoc en les sorpreses. De la pastisseria surten perfectament amagats la fava i el rei o la reina, tot i que algunes llars s’estila incorporar alguna peça addicional a tall de regal extra.

La venda de tortells ha començat ja aquesta setmana, però el gruix dels pastissos es vendran aquests diumenge i dilluns, coincidint amb la nit de Reis i l’arribada de Ses Majestats.

Dilluns dia 6 les pastisseries de Terrassa estaran obertes per atendre la demanda del dia de Reis . Aquesta és una diada que no falla en el calendari, una festa familiar que perdura inalterable en el temps i que reuneix la família al voltant dels regals de Reis i el tortell.

Aquest 2025, els pastissers posen l’accent en la defensa del producte artesà i de qualitat. Cada vegada proliferen més productes industrials i el Gremi recorda que el tortell artesà conté productes peribles, com ous, mantega i llet fresca. Pel que fa a la fruita confitada, “és fruita de veritat que es confita bullint-la amb aigua i sucre. Si és de qualitat, la fruita s’integra al tortell, queda tendra i amb el seu suc. En els pastissos industrials sovint s’utilitza la carabassa, més barata”.