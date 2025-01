Una Cavalcada de Reis amb noves figures i sintonies

La cavalcada dels Reis d’Orient ha estat plegada de novetats aquest 2025. Una de les grans sorpreses ha estat la inclusió de sis cavalls inflables lluminosos. A l’inici del Passeig del 22 de juliol, un d’ells s’ha apagat. L’error tècnic s’ha solucionat amb rapidesa, però ha esdevingut un recordatori metafòric i fortuït d’aquell cavall que va morir el 2018.

Una altra figura que ha generat noves sensacions entre el públic ha estat El Carboner. L’espectacular ninot articulat ha aparegut vigilant, acompanyat d’una comitiva plena de nens amb les cares brutes de carbó.

Els dissenys de les carrosses han cridat també l’atenció dels presents. Per començar, teníem el curiós vehicle del Patge Xiu-Xiu, que incorporava estanteries per dipositar les cartes. S’ha vist també la reformada carrossa del rei Melcior, que havia patit desperfectes per les pluges de l’any anterior. Enguany, ha lluït renovada i radiant amb els seus triangles daurats.

La carrossa del rei Gaspar ha estat igual de captivadora, amb les seves formes més rodones que evocaven els núvols. La darrera, la del rei Baltasar, ha destacat per la seva delicadesa en el tèxtil: motius d’animals com el lleopard i el paó reial, amb teixits airosos entre el blau, el groc i el blanc.

Cada rei ha anat precedit de la seva sintonia. La del primer, era nova. S’ha pogut percebre més pausada i solemne, volent evocar la saviesa a través dels músics del Conservatori de Terrassa. També hem pogut sentir per primera vegada els músics de La FACT, acompanyats de la Banda de Terrassa. En darrer lloc, hem sentit la banda d’El Social, especialment creada per a l’ocasió, aglomerant músics d’arreu de la ciutat. Sense deixar de banda les nadales més tradicionals i els repics de timbal, s’han pogut sentir també músiques més lliures i creatives. El jazz que tant caracteritza la ciutat ha estat present en aquesta ocasió tan especial. En total, han participat més de 230 músics.

Tothom ha pogut sintonitzar

Sembla que la Cavalcada és cada any més accessible i inclusiva. Aquest 2025 s’ha notat especialment, amb l’estrena del Tram Blau, on persones de diferents sensibilitats han pogut gaudir d’una cavalcada menys massificada i sorollosa. En aproximar-se a la zona, els músics abaixaven el volum o fins i tot paraven de tocar, segons el tipus de banda i instrument.

Els amants del soroll han tingut també el seu espai per desfogar-se i cridar metres més enllà. Sobretot al final de la desfilada, en què les sirenes i els clàxons dels transportistes i serveis de protecció han volgut muntar una festa improvisada.

En general, ha estat una cavalcada més pausada, en què hi ha hagut moments en què els vehicles han parat completament. Llavors, les persones han pogut mirar als ulls els assistents. I han donat caramels a la mà, en lloc de llançar-los.

L’arribada al Raval de Montserrat

El Patge Xiu-Xiu ha estat el primer a arribar a les portes de l’Ajuntament, després d’una passejada que ha rondat les dues hores. “Què maca està Terrassa il·luminada!”, ha expressat eufòric el Patge a l’alcalde de la ciutat. Al seu torn, Jordi Ballart ha volgut agrair-li el compromís: “Ja fa 75 anys que ets amb nosaltres. Fa molt de temps que xiuxiueges a cau d’orella a molts nens”.

Durant el seu discurs de benvinguda als Reis, l’alcalde ha remarcat que “Terrassa és ciutat de pau i ciutat solidària”. També ha volgut recordar “els nens malalts, els que pateixen tragèdies i els que s’han de refugiar”, tenint un detall amb les persones d’arreu del món que passen per circumstàncies adverses. Als Reis els ha agraït la feina i demanat que tant de bo portin “joguines educatives, que fomentin el valor col·lectiu i transmetin valors”. Per als ciutadans, ha demanat “solidaritat i feina per a tothom”.

Els tres Reis d’Orient han escoltat atents. Quan ha arribat el moment, el rei Melcior s’ha aixecat de la butaca on seia per pronunciar un discurs en nom dels tres, també amb caràcter social. Ha volgut enviar “una abraçada al País Valencià”. Per últim, ha destacat la bondat dels nens i el treball d’aquest any: “Ha sigut més fàcil que mai trobar el camí. Gràcies a la fada de la llum i en Llumí la ciutat és més il·luminada que mai”, ha llegit.