7.420 usuaris han gaudit del tobogan i de la pista de patinatge

Eren les novetats estrella de l’agenda d’activitats de Nadal i han tancat campanya en positiu.

El tobogan de 5,5 metres d’alçada i 36 metres de recorregut instal·lat a la plaça Nova ha estat la més popular de les dues propostes, i també la que més públic ha mobilitzat durant de dues llargues setmanes de funcionament.

El dia de Reis (6 de gener) va ser el avui era el moment de fer recompte. La instal·lació ha tancat amb un total de 4.678 usuaris. 381 d’aquests han fet ús de la trepidant baixada amb els descomptes facilitats pels establiments comercials i 186 han estat usuaris amb capacitats diverses.

Durant les dates nadalenques s’han comptabilitzat més de 13.000 baixades pel tobogan, una atracció que ha seduït “tant a públic familiar – molts pares i mares amb infants-, com usuaris joves”, explica Andreu Leon, portaveu de Publitesa. L’empresa egarenca ha estat la partenaire en tasques operatives d’On Ice, la concessionària i responsable tècnica del tobogan i també de la pista de patinatge.

Pel que fa a aquesta pista, situada a la plaça d’Agustí Bartra (Can Boada), la campanya s’ha tancat amb 2.742 usuaris, 207 amb descompte comercial i 99 persones amb capacitats diverses.

“En el cas del tobogan teníem molt bones expectatives i la resposta dels usuaris les ha superat. Ha estat una molt bona campanya”, explica Andreu Leon. Pel que fa a la pista de patinatge, “les previsions eren més prudents i els 2.742 usuaris són un balanç molt positiu”.

En els dos casos l’afluència de públic ha estat fluida durant els matins i “els pics importants de demanda s’han registrat durant les tardes. Al tobogan les cues es concentraven a la tarda i alguns dies -informa Leon- hem hagut d’informar la gent a les 20 hores que no els podrien atendre. La capacitat del tobogan és limitada perquè són 3 baixades per usuari, unes 13 persones cada 14 minuts”.

Tot i que amb volums més discrets, la pista de patinatge ha registrat la mateixa dinàmica de cues, concentrades algunes tardes.

La dimensió de la pista, més petita que la tradicional de gel, la ubicació a Can Boada, i el fet que fos sintètica han estat els reptes de l’atracció, que finalment ha mobilitzat 2.742 patinadors.

La meitat que el 2022

Tot i el balanç positiu del tobogan i de la pista de patinatge – amb resultats diferents-, la capacitat d’atracció global de les dues activitats s’allunya molt del poder d’atracció de la pista de gel, que va funcionar a la plaça Nova per darrera vegada l’any 2022. Aquell any van passar per la instal·lació 14.663 persones, un 17% més que l’any anterior. És el doble de la suma de l’afluència al tobogan i a la pista sintètica.

A la instal·lació de gel, de 420 metres quadrats, van patinar molts terrassencs, però el valor de l’activitat també és com a motor per atraure públic d’arreu de Catalunya. L’any 2022, persones de 80 municipis de totes les províncies catalanes es van desplaçar a Terrassa per gaudir de la pista de gel.

I és què la projecció exterior de les activitats de Nadal és indiscutible. Aquest any, l’anècdota la van protagonitzar un grup de joves de Rubí que van saber de la pista de patinatge de Can Boada i es van desplaçar a la ciutat, convençuts que era de gel. Un d’ells és jugador de patinatge sobre gel. “Van explicar que la pista sintètica llisca menys, que la sensació és diferent, però van gaudir de la instal·lació”, explica Leon.

Ja són història

Aquest 7 de gener els equips d’instal·lacions han procedit a la retirada total de la pista sintètica de la plaça d’Agustí Bartra. A la plaça Nova, s’ha desinstal·lat la rampa i aquest dimedres al matí està prevista la retirada de l’estructura metàl·lica del tobogan.

Finalitza d’aquesta manera la campanya de Nadal, anunciada pel Govern com una edició “amb segell local”. De moment, està descartada una pista de gel. La campanya contrària a aquesta instal·lació va ser molt intensa els anys 2021 i 2022 i el Nadal de 2023 es va optar per ubicar a la plaça Nova una activitat infantil: un poblat del Tió i un trenet dels somnis.

Aquest 2024, l’aposta ha estat el disseny d’una campanya de Nadal carregada de novetats, de la que encara no s’ha fet un balanç en xifres globals.

Entre les apostes d’aquesta edició hi havia la instal·lació d’un tobogan gegant a la plaça Nova i la descentralització de la pista de patinatge, que per primer cop ha estat sintètica. S’ha ubicat a la plaça d’Agustí Bartra, d’acord amb l’Associació Comerç Can Boada-Ponent. La idea era que l’activitat contribuís a dinamitzar comercialment i socialment el barri durant el calendari de Nadal.