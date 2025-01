Propòsits de Cap d’Any: què podem fer per complir-los?

Hi ha qui diu que l’Any Nou comporta una vida nova. I a aquesta nova vida, la gent s’hi aferra amb els populars propòsits de Cap d’Any. Desitjos, objectius, metes, fites…, en definitiva, propòsits que es marca la població per millorar en certa manera la seva qualitat de vida de cara a l’entrada d’any. Aquests propòsits són una bona iniciativa, sempre que estigui ben duta a terme. “És un moment per a posar-se objectius a un mateix. Objectius que siguin flexibles, crec que són un motor que ajuda les persones a enfocar-se”, relata la Carlota López-Balcells, responsable del Centre Psicològic Clínic de Terrassa. I fa èmfasi a la paraula “flexibles”, perquè “sempre han de ser-ho. No hem de ser rígids mentalment ni massa exigents amb nosaltres mateixos, perquè si ens posem metes molt desproporcionades, el que acabem fent és que siguin metes molt difícils d’assolir. Al final, han de ser objectius que siguin motivadors, fàcils d’aconseguir i que vagin dosificant el seu grau de dificultat”.

Mercè Morán, psicòloga i psicoterapeuta de la Consulta CAiS, va més enllà i diu que “el que seria bo és que ens plantegéssim aquests objectius sovint, no només a principis d’any. D’aquesta manera sembla que ens posem una pressió més forta per aconseguir o complir allò que desitgem”. Aquesta pressió es tradueix moltes vegades en l’exigència afegida que es posa a sobre un mateix i, com bé diu López-Balcells, “cal acceptar que en el transcurs d’assolir un objectiu, poden haver recaigudes. Poden haver-hi pedres pel camí. Cal revisar-ho tot, que sigui flexible i que ens motivi. Intentar convertir-lo en un hàbit, i que aquest hàbit sigui atractiu”.

En aquest aspecte, Morán detecta diversos problemes, com ara “no ajustar el nostre calendari al qual ens proposem. Tampoc ens ho posem fàcil a l’hora de triar propòsits. Una obligació sense conèixer els mitjans per executar-la és el que ens inunda de sentiments d’insuficiència, que al final ens fan llençar la tovallola a les dues o tres setmanes”. Per això, López-Balcells proposa establir hàbits que ens posin més fàcil aquests propòsits. “Ens pot ajudar tenir un horari, organitzar-nos potser de dilluns a divendres. Instaurar una mica uns hàbits saludables ens pot ajudar al fet que després ens sigui més fàcil complir la resta dels objectius”, diu. Per la seva part, Morán avisa que hem de ser més benevolents amb nosaltres mateixos i tenir-nos més en cura a l’hora de plantejar-nos propòsits de Cap d’Any, perquè al final, són pel nostre propi bé. I no s’oblida de recordar que també “cal celebrar i reconèixer cada pas que m’apropa a aquest objectiu. No només a la meta final”.

Els propòsits més comuns

Fer dieta

Menjar millor és sempre un dels fixes als propòsits de Cap d’Any. Abans que res, és altament recomanable parlar amb un especialista per a conèixer les condicions i necessitats de cada persona. Susana Cánovas, nutricionista i dietista col·legiada, apunta que una dieta es pot començar introduïnt la verdura dues vegades al dia i la fruita en tres ocasions. També ressalta la importància d’eliminar sucres i prioritzar l’aigua sobre altres begudes.

Fer exercici

Les festes acostumen a ser època d’un alt consum calòric, i la població opta sovint per l’exercici físic per a contrarrestar aquests dies. Els gimnasos creixen en demandes d’inscripcions per aquestes dates, i el TerrassaSports, per exemple, va experimentar més d’una trentena d’inscripcions, només el dia 2 de gener. Un creixement major que en èpoques corrents, però habitual pels inicis d’any, diuen des del gimnàs.

Deixar de fumar

Deixar el tabac i el fum en totes les seves formes és sempre un objectiu de cara a millorar la qualitat de vida. Amb el Cap d’Any, només trobem una excusa per començar a oblidar-ho. Els experts, però, adverteixen de les dificultats que pot tenir fer aquest primer pas, i avisen que cal ser forts i ferms amb aquesta decisió. Fer activitats diverses com ara l’esport poden ser distraccions que ajudin a assolir aquest objectiu final d’oblidar el fum.

Estalviar

El Nadal i les festes comporten sovint diverses despeses econòmiques extres, a les quals no s’arriben en altres períodes de l’any. És per aquest motiu que molta gent té en ment la seva butxaca quan comença l’any, perquè pot ser el pas metafòric a respirar econòmicament, i poder tornar a estalviar. Aquest propòsit pot ser el primer pas d’altres propòsits com ara comprar o llogar habitatge, adquirir un vehicle o, qui sap, formar una família.

Passar més temps amb la família

Potser el propòsit més valuós de tots. I és que en cas de tenir un context favorable a casa, la família també augmenta la qualitat de vida. Per diverses circumstàncies podem estar més o menys temps amb la família, i hi ha molta gent que desitjaria explotar aquest temps. El més important és aprofitar aquests moments de reunions, perquè mai se sap quan es podran repetir.

Com porten els propòsits els terrassencs?

David Luque, 25 anys

“No acostumo a posar-me propòsits, aquest és el primer any que ho faig. Vull deixar de fumar, sobretot. Fa 7 dies que no fumo. Vaig fent, però estic una mica nerviós. Com la majoria dels joves, vull independitzar-me també. Sempre es va mirant de mica en mica, però tal com estan ara les coses, és una mica complicat. Però només deixant de fumar aquest any, em conformo!”

Helena López , 47 anys

“M’he posat uns propòsits molt originals… – irònicament – Menjar millor, anar més al gimnàs i cridar menys a casa. A data de 8 de gener, sí que ho estic complint. Sempre em poso propòsits, però mai els compleixo. Els faig durant una temporada, però desisteixo. No tinc força de voluntat. Potser, l’any que ve, he de pensar-los més curtets o més senzills, perquè no els compleixo mai”.

Aina Lorente , 28 anys

“Vull obrir una oficina a Mallorca. Estic a una empresa, he promocionat, aposten per mi, i això ja va en camí. També vull deixar enrere el meu passat, perquè sóc una persona amb molta dependència emocional, i això em porta a reviure records… I t’has de reconduir una mica! Ho vull per començar de zero. Sempre em poso propòsits, però tan clars com aquest any mai. Sempre compleixo, tot el que em proposo ho aconsegueixo”.

Propòsits de Cap d’Any: què podem fer per complir-los?