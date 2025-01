Operatiu per rescatar una persona gran a Terrassa

Els serveis d’emergències han dut a terme aquest dimarts un operatiu per rescatar una persona gran que havia sofert una caiguda en un domicili de Terrassa.

El sistema 112 ha rebut l’alerta a les 18.35 hores des de la rambla de Francesc Macià, a Sant Pere Nord.

Efectius de Bombers de la Generalitat, del SEM i unitats policials s’han desplaçat a la zona, entre el carrer de Girona i el de Pompeu Fabra.

El cos de Bombers, que hi ha enviat dues dotacions, ha treballat durant quaranta minuts en la intervenció. Ha obert l’habitatge per facilitar l’actuació dels serveis sanitaris. No ha transcendit l’estat de la persona atesa.