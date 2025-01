Una Oficina de Turisme al raval de Montserrat?

Fa anys que se’n parla i ara pot tenir més números de ser una realitat. La museïtzació de la Masia Freixa permetrà deixar a l’edifici la botiga de productes modernistes i un punt d’informació al visitant. La regidoria de Turisme, però, té sobre la taula l’obertura d’una nova Oficina de Turisme al centre de la ciutat, a l’eix del raval de Montserrat.

El servei tenia la vista posada en els baixos de la Casa de l’Esport, especialment en el local ocupat per la cafeteria Petit Palau, un edifici de titularitat municipal. La proposta no havia avançat fins ara donat que l’establiment estava en actiu, però el recent tancament de l’activitat i la recuperació del local per part de l’administració torna a posar en el taulell de joc l’obertura d’una cèntrica Oficina de Turisme.

El govern de la ciutat haurà de decidir ara si tira endavant l’obertura del servei turístic a pocs metres de l’Ajuntament, el quilòmetre zero de la ciutat.

Sobre la taula hi ha el debat sobre el veïnatge amb la Casa de l’Esport i, de manera explícita, amb el projecte del Museu del Hockey, una instal·lació immersiva que servirà per recordar de manera permanent els orígens d’aquest esport a la nostra ciutat, la història dels quatre clubs terrassencs (CD Terrassa, Club Ègara, Atlètic i Línia 22) i el caràcter olímpic indestriable amb la ciutat de Terrassa.

El Museu del Hockey està previst ubicar-lo a la planta baixa de la Casa de l’Esport i la nova Oficina de Turisme té números d’ocupar el local de l’antic Petit Palau. Dues activitats veïnes, bolcades en la projecció de la ciutat i dels elements que la identifiquen arreu.

El calendari de la rehabilitació integral de la Masia Freixa i la seva museïtzació pot accelerar la decisió.

Abans de Nadal, el govern no tenia una decisió presa sobre la nova oficina de turisme. El tema es va plantejar en comissió informativa el mes de desembre, però no es va concretar cap decisió al respecte.

Un dels arguments que en el seu moment es va posar sobre la taula és la possibilitat que el Museu del Hockey i l’Oficina de Turisme poguessin intercanviar els locals. És a dir, que el museu s’ubiqués a l’antic Petit Palau, i l’Oficina de Turisme als baixos de la Casa de l’Esport, entenent el global dels immobles com un de sol.

La raó d’aquest canvi estaria relacionada amb criteris de condicionament de les dues activitats: la necessitat del Museu del Hockey de disposar d’un espai fosc per a garantir la qualitat de les seves projeccions i l’oportunitat de l’Oficina de Turisme de gaudir d’una nova seu amb finestres al raval de Montserrat, el punt més transitat de Terrassa.