Situació epidemiològica tensa amb la grip, però ni rastre de la covid

Des de mitjans de desembre que sentim a parlar dels nous casos de la grip i, de fet, la setmana passada informàvem que la grip ja es considerava epidèmia a Terrassa perquè s’havia superat la barrera dels 500 casos per cada 100.000 habitants. Avui en dia, els indicadors marquen que la ciutat es troba per sobre dels 800 casos per cada 100.000 habitants ja, i Esther Calbo, cap del servei de malalties infeccioses de l’Hospital Universitari de MútuaTerrassa, considera que estem en xifres prepandèmiques. Diu que s’està vivint una epidèmia gripal tal i com les vivíem abans del 2020, i explica que “això es tradueix a l’hospital amb ingressos d’entre 25 i 30 pacients amb grip, amb un promig de 75 anys cadascun d’ells”. Tot i que hi ha gent jove ingressada, aquests perfils acostumen a venir ja amb malalties de base molt importants prèviament. Per això, el que es veu majoritàriament és gent gran que ingressa amb infeccions respiratòries greus que requereixen d’aquesta atenció hospitalària.

Des de la Mútua Terrassa s’observa un gran augment un gran augment en el nombre de visites a urgències. Actualment, estan per sobre de les 400 visites diàries, quan en època estival, acostuama estar al voltant de les 320. “Ens queden probablement dues setmanes – tant de bo no siguin tres – de transmissió molt activa”, avisa la doctora Calbo, i afegeix que “cada cas afectat genera nous casos. I és trascendental traslladar a la població general que tingui sentit comú. Quan una persona té símptomes respiratoris amb probable infecció, ha de reduir els contactes socials. Ha de fer servir mascareta. Ha de complir amb les mesures que s’havien dictat amb les etiquetes respiratòries com tossir sobre el colze o sobre un mocador de paper i llençar-lo. Tot això és molt crític perquè d’alguna manera contribueix a tallar la transmissió i a evitar que aquesta corba epidèmica segueixi ascendent”. Encara no s’ha assolit el pic de la campanya de grip d’enguany. No s’observa una davallada en el nombre de casos nous, i això provoca que el nombre total d’infectats pugui anar en augment durant la propera setmana.

Ni rastre de la covid

La situació d’alarma amb la grip contrasta amb la calma amb la covid. De tots els ingressats per infeccions respiratòries a la MútuaTerrassa, el 95% són de grip i només l’1% és de covid, una gran diferència amb respecte de l’any passat: al gener del 2024, pràcticament el 60% dels ingressos per malalties respiratòries eren per grip, mentre el 40% restant ho eren per COVID. “La notícia d’enguany – diu Esther Calbo – és que els ingressos hospitalaris per covid han desaparegut pràcticament.

S’està vivint una pandèmia gripal convencional, amb l’avantatge que enguany no hi ha covid. L’any passat, en aquestes alçades, hi havia vora dels 50 pacients ingressats amb malalties respiratòries entre grip i covid a la MútuaTerrassa, i ara hi ha 22 persones. Per això és important que la població general entengui que entre tots contribuïm a reduir la transmissió. “Hem de ser conscients que quan tenim símptomes respiratoris hem de reduir els contactes socials i fer servir la mascareta. Això, d’alguna manera, ajuda a fer de tallafocs i conté la corba epidèmica. El que vam aprendre amb la covid, és molt important continuar aplicant-ho ara amb la grip”, apunta Esther Calbo.

Per aquest motiu, recorda de la importància de la vacunació: “Hem de buscar, entre tots, com encisem de nou a la població, especialment a aquella més vulnerable, perquè es vacuni de la grip. Ho hem vist amb la covid: la seva vacuna i la infecció que també contribueix a tenir immunitat, han erradicat l’ingrés hospitalari per aquesta malaltia”. Conclou avisant que “la grip cada any ens sorprèn amb variants antigèniques que ens fan vacunar-nos anualment. Hem de mantenir l’esforç per rebaixar les corbes epidemiològiques que col·lapsen el sistema sanitari. Perquè aquestes infeccions causen malaltia i mort, no ens en hem d’oblidar. La grip és causa de mort en la gent vulnerable”.

La importància de la vacunació

La grip actual es tracta d’una grip convencional, i les principals afectades en són les persones de major edat. Les dades oficials de Catalunya estimen que dels majors de 80 anys, només un 64% de la població està vacunada de la grip, quan l’edat mitjana dels pacients ingressats és de 75 anys. La grip greu – la que provoca pneomonia, insuficiència respiratòria i ingrés hospitalari – és la grip que acostuma a patir la gent gran. Enguany, les variants de grip que estan circulant son molt similars als antígens que conté la vacuna. Per tant, és probable que la vacuna ofereixi una gran cobertura, perquè té una càrrega de gran similitud a la dels virus. Per això, amb una dosi es pot obtenir protecció i, de pas, evitar la propagació del virus.

