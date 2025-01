L’epidèmia de la grip arriba a Terrassa, però el seu pic serà en dues setmanes

Les festes de Nadal acostumen a disparar els contagis, per exemple, com el del virus de la grip. Són dies de reunions i contacte amb familiars i amics que afavoreixen la propagació. I el resultat és que l’epidèmia de la grip ja ha arribat i s’avança respecte a 2024. La Doctora Montse Ureña, directora d’Atenció Primària de l’Hospital Universitari de Terrassa – CST, explica que ja “s’ha superat el nivell bassal, que vol dir que ja es pot considerar epidèmia. La setmana passada ja es va superar aquest nivell, i aquesta s’està arribant al nivell moderat, que vol dir que estem en xifres d’entre 500 i 800 casos per cada 100.000 habitants”. Una xifra que reflecteix només els casos diagnosticats i que realment és molt més elevada, donat que no tots els pacients se sotmeten a la prova que certifica el contagi.

La setmana passada hi havia d’entre 50 i 60 diagnòstics diaris de grip a cada CAP de Terrassa, però ara se n’observen molts més. Per això, diu la doctora Ureña, es d’esperar que “el nombre de casos pujarà exponencialment, fins d’aquí a dues setmanes, que és quan calculem que arribarà el pic d’enguany”. La campanya de la grip, doncs, s’avança lleugerament unes setmanes respecte de l’any passat, que va registrar el punt àlgid al final del gener. “El que estem veient ara, de moment, sembla una grip habitual: 4 o 5 dies de febre, estant malament, però després s’acostuma a passar bé”, apunta Ureña. El que també observen és un petit repunt en els casos de COVID, coincidint també amb les festes. De fet, farmàcies de la ciutat confessen notar un augment en les vendes de tests d’antígens. La Farmàcia Torras fa un mes que en registra un petit augment, i la Farmàcia Anna Cuyás – Rambleta– ho fa des de la setmana anterior, encara que expliquen que la situació és “com cada any després de la pandèmia”. On sí que coincideixen ambdues farmàcies és en el repunt de vendes d’antigripals i antitossius, confirmant l’arribada de la grip a Terrassa.

Prevencions

Les festes no han acabat. Queda la cavalcada de Reis i els àpats posteriors, i per això és interessant que estiguem preparats o, almenys, conscienciats amb el context epidèmic de la ciutat.

La doctora Ureña apunta algunes recomanacions a l’hora de prevenir aquestes infeccions: “Les mesures higièniques com el rentat de mans, que és cabdal; també, si hem d’estar amb molta gent, millor a l’aire lliure, encara que fa fred; si no podem, ventilar constantment els espais tancats. No ens hem d’oblidar de la mascareta tampoc si tenim símptomes de qualsevol tipus, o si tot just acabem de passar alguna infecció. Si es contrau, cal quedar-nos a casa, beure molta aigua, i el paracetamol també ajuda molt. El que és fonamental és tenir especialment cura de la gent gran”. Encara fa més èmfasi en la vacunació, ja que diu que és la mesura més efectiva.

La grip creix amb força i per això cal saber que la seva campanya de vacunació és activa. Una mesura especialment recomanada per a les persones grans, que són més vulnerables a aquestes infeccions. També es recomana la vacunació a les persones amb alguna patologia, o les embarassades. Fins i tot als infants, que són un dels principals focus de contagis. El CST arriba tot just només al 60% de vacunació en majors de 80 anys, una xifra que consideren molt baixa. I, quant a la vacunació de la COVID, encara pitjor. El CST alerta del perill de relaxació, i diu que amb la vacunació, la infecció es pot evitar. En cas de contraure qualsevol infecció, és un procés molt més lleu.

També circulen els virus respiratoris sincitials (VRS), origen de les bronquiolitis. Ara, els pics d’aquestes infeccions són molt irregulars entre la població infantil, que per primer any ha estat vacunada. “Els casos han baixat moltíssim. Estem molt contents. Hi ha pocs nens amb bronquiolitis, la majoria no vacunats”, apunta Ureña.