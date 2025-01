Més de 70.000 persones a la Cavalcada de Reis de Terrassa

Més de 70.000 persones van presenciar la Cavalcada de Reis de Terrassa. Aquesta és una de les dades més destacades del “Nadal Fantàstic a Terrassa”, un model que, segons l’Ajuntament, “arriba a tota la ciutat, amb una alta participació en les activitats culturals, comercials i ciutadanes”. Altres esdeveniments com el pessebre, el tobogan, el “videomapping” i els trenets de Nadal “han captivat milers de persones”, subratlla el consistori.

Terrassa tanca aquest cap de setmana el programa d’activitats de la campanya de Nadal 2024-2025, “Nadal Fantàstic”. Es tracta d’un recull de propostes “que han registrat una elevada participació ciutadana, així com excel·lents resultats en àmbits com la cultura o el comerç”, indica l’Ajuntament.

Entre les xifres de participació més destacades, figura la Cavalcada de Reis, celebrada a la tarda-vespre del dia 5 de gener, un dels actes més multitudinaris del calendari d’esdeveniments terrassencs. “Enguany, al voltant de 70 mil persones van seguir la desfilada de Ses Majestats al llarg del seu recorregut per la ciutat, i van poder conèixer les novetats que es presentaven, com el nou vehicle del Patge Xiu-Xiu; la nova carrossa del Rei Gaspar; dues noves melodies d’acompanyament dels Reis; o la incorporació dels cavalls de llum i la figura del Carboner“, manifesta el consistori.

Les xifres

Les activitats més multitudinàries d’aquest Nadal han estat les que s’han celebrat a l’espai públic, com la Cavalcada (70.000 persones); la festa de Benvinguda als Reis, al parc de les Nacions Unides, que va reunir 4.000 persones; el Xiu-Xiu, que va fer sortir a més de 10.000 persones a rebre’l el dia 26 de desembre, i unes 20.000 persones que el van visitar en els diversos actes que ha protagonitzat.

L’emissari reial ha recollit en les seves 18 visites prop de 7.000 cartes dels infants de la ciutat. Finalment, la Festa de Cap d’Any que es va celebrar a la plaça del Rector Homs va reunir unes 2.000 persones.

En les activitats culturals, l’Ajuntament, destaca la bona acollida que han tingut les diferents propostes, com els 252 infants que han participat en alguna de les 19 activitats del cicle “El Nadal al Museu”; o les 360 persones que han participat en les portes obertes al Museu de Terrassa, que s’ha celebrat el primer cap de setmana de gener.

Pel que fa a les activitats a les biblioteques públiques, 2.665 persones han participat en alguna de les 43 propostes d’alguna de les 6 biblioteques municipals. Finalment, en els 19 concerts de Nadal que s’han inclòs en el programa de Nadal d’enguany, hi han assistit més de 3.000 persones.

El “videomapping” al Castell Cartoixa i el Festival Didó, dues de les propostes innovadores que s’han inclòs en la programació nadalenca d’enguany, han tingut “una bona acollida per part de la ciutadania”. En el primer cas, la projecció va ser presenciada per 5.700 persones, acumulant l’assistència dels 18 passis fets durant els quatre dies programats. Per altra banda, el Festival Didó ha registrat 1.375 assistents en les diferents actuacions celebrades.

Com cada any, el Cinema Catalunya també ha ofert una programació especial per aquestes dates, registrant enguany 1.209 persones en alguna de les sessions especials que s’han ofert entre el 10 de desembre i el 2 de gener de 2025.

Més llums i elements decoratius

Segons el govern municipal, Terrassa ha fet enguany “un salt endavant” en la il·luminació ornamental. S’ha passat de 900 punts de llum, a un total de 1.313, amb elements nous i diferents, a més de 12 elements lluminosos 3D i 10 elements 2D. “D’altra banda, cal destacar que enguany la ciutat ha comptat amb quatre arbres decorats de grans dimensions repartits a diferents districtes”, assenyala el consistori.

Trenets multitudinaris, tobogan i pista de patinatge

En el tradicional Trenet de Nadal, aquest any hi han passejat prop de 26.000 persones (25.951), recorrent més de 1.300 quilòmetres en algun dels 11 recorreguts diferents que s’han ofert des del 4 de desembre fins al 4 de gener.

Pel que fa al tobogan, que es va instal·lar a la plaça Nova entre el 21 de desembre i el 6 de gener, ha tingut un total de 4.678 usuaris, dels quals 381 ho han fet a través dels descomptes dels comerços i 186 han estat persones amb capacitats diverses.

La pista de gel sintètic, instal·lada a la plaça d’Agustí Bartra, també ha tingut una bona acollida, amb 2.742 usuaris, dels quals 207 hi han accedit a traves dels descomptes oferts pels comerços del barri. En aquest cas, 99 persones amb capacitats diverses han gaudit de la instal·lació.

Els vals

Una de les activitats per fomentar i promocionar el comerç local durant les festes de Nadal és la campanya “Terrassa Val Molt”, impulsada per l’Ajuntament i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa. Enguany, els 57.600 vals van ser adquirits en poques hores i s’hi han adherit 314 establiments de la ciutat. A pocs dies de la finalització de la campanya (acaba el dia 12 de gener), s’han bescanviat un 81,71% dels vals venuts.

Una de les accions de promoció comercial impulsada per l’Ajuntament durant aquestes festes ha estat la compra i cessió a les associacions comercials de la ciutat de 15.624 vals de trenta minuts de pàrquing gratuït en algun dels aparcaments municipals, així com bonificacions d’aquests mateixos minuts en la zona blava de la ciutat.

D’altra banda, diverses associacions comercials de la ciutat han impulsat activitats a tots els barris, omplint els carrers de propostes dirigides principalment als més petits.

La difusió del Nadal

El Servei de Comunicació municipal ha fet una difusió extensa i multicanal de la campanya nadalenca, utilitzant tant les xarxes socials com la difusió més tradicional. Així, a Instagram s’han registrat gairebé 1.030.000 interaccions; a Facebook 141.718 interaccions, registrant un èxit especial publicacions determinades com el nou videomapping, l’arribada del Patge Xiu-Xiu o la Cavalcada. A més, s’han distribuït 90 mil exemplars de la revista “Visquem Nadal”.

Dispositius de neteja i seguretat

Durant els dies de més afluència i de més activitat comercial, s’havia previst un dispositiu de reforç dels serveis municipals, tant de neteja com de seguretat. Així, l’empresa Eco-Equip ha contractat per a aquestes dates 20 operaris per reforçar els serveis de recollida de cartró i en especial els diumenges 15, 22 i 29 de desembre. A més, també hi ha hagut reforç de recollida de vidre durant el dia de Nadal, així com de cartró el dies 5, 6 i 7 de gener. Des del 24 de desembre fins al 6 de gener, Eco- Equip ha recollit més de 3.107 tones de brossa.

Pel que fa a la seguretat, la Policia Municipal, en coordinació amb els Mossos d’Esquadra, ha dut a terme un dispositiu especial per a aquest Nadal, que ha estat actiu fins al 7 de gener amb l’objectiu de reforçar la vigilància i la prevenció de delictes en espais on s’ha generat una gran afluència de gent.

Ballart: l’objectiu s’ha aconseguit “”en escreix”

Aquesta és la valoració de l’alcalde Jordi Ballart: “Que la ciutat en conjunt es convertís en un fantàstic escenari on hi passessin coses, on la llum brillés i inundés els carrers i les places, i on petits i grans, gaudissin plenament de l’esperit nadalenc, era el nostre principal objectiu i crec que s’ha aconseguit en escreix”. L’alcalde també ha volgut destacar que enguany “s’han registrat xifres excepcionals en tots els àmbits, el que justifica l’esforç dut a terme per consolidar un model de Nadal propi, que arribi a tots els racons de la ciutat i que impliqui la participació de tots els sectors i àmbits terrassencs”.

En aquest sentit, l’alcalde ha volgut agrair especialment l’esforç realitzat per les entitats culturals, comercials i ciutadanes que han col·laborat en la celebració de les activitats del programa: “Seguim treballant per un Nadal en el qual el teixit associatiu sigui protagonista, on l’Ajuntament faci d’acompanyament i faciliti que el potencial terrassenc emergeixi, brilli i arribi a tota la ciutat”.