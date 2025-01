Com s’implantarà la zona de baixes emissions el pròxim mes de maig?

Falten poc més de tres mesos perquè Terrassa implanti la zona de baixes emissions. Serà el dia 1 de maig quan els conductors de la ciutat hauran de consultar el mapa de la ZBE i l’etiqueta ambiental del cotxe per no arriscar-se a patir una sanció.

Terrassa ha aplicat la ZBE de manera gradual. Primer amb l’ampliació de la zona de vianants del Centre, que ha duplicat la seva superfície, i després limitant l’activació de la ZBE durant 2024 només als episodis de contaminació. A la pràctica, no s’ha produït cap episodi ni cap activació.

El dia 1 de maig de 2025 és la data en què Terrassa començarà a aplicar de manera permanent les restriccions de trànsit a la ZBE, entre les 7 i les 21 hores. Aquestes són les claus d’una mesura que comença el seu particular compte enrere:

Quina és la zona restringida?

La ZBE estarà delimitada al nord pel passeig del Vint-i-dos de Juliol, a l’est pel parc de Vallparadís, al sud per la carretera de Montcada i a l’oest pels carrers de Faraday i Josep Trueta. Fins al mes maig de 2026, el tram de la ZBE del barri de Ca n’Aurell no entra en vigor i la Rambla també quedarà exclosa. En aquesta data, l’Ajuntament prepararà l’ampliació de la ZBE fins a l’avinguda d’Àngel Sallent i el carrer de Santa Maria Mazzarello. Si fos necessari, en el futur la ZBE podria arribar fins a l’avinguda de Barcelona.

Qui podrà circular i qui no?

No podran accedir a la zona delimitada els vehicles que no disposin dels distintius ambientals de la DGT, els més contaminants. L’ajuntament calcula que la mesura afectarà uns 81.000 vehicles a la ciutat. Hi haurà excepcions. Podran entrar a la ZBE els veïns, els conductors que es dirigeixin a un pàrquing, les persones amb mobilitat reduïda, els vehicles d’emergència i els autoritzats. Els vehicles contaminants també podran fer-ho durant un màxim de 24 dies cada any, però hauran de demanar un permís.

Com es controlarà el pas de vehicles?

Una xarxa de càmeres instal·lades a les “portes” de la ZBE captaran les matrícules dels vehicles i comprovaran que tinguin el distintiu ambiental de la DGT o bé siguin vehicles autoritzats. Hi haurà un total de 13 càmeres de lectura de matrícules per identificar els vehicles susceptibles de sanció.

Quines són les sancions previstes?

A Terrassa els conductors que circulin per la ZBE amb vehicles sense autorització s’exposen a una multa de 200 euros. La quantia s’eleva fins als 260 euros si la infracció es comet durant un episodi de contaminació declarat per la Generalitat.

Com afecta la mesura als transportistes?

L’ordenança preveu una moratòria d’un any, a comptar a partir de l’1 de maig de 2025, per a furgonetes (N1), furgons (N2), camions (N3), autobusos (M2) i autocars (M3).

Hi haurà autoritzacions per les rendes més baixes?

Entenen que el vehicle és un instrument necessari per a l’activitat professional, s’autoritzarà la circulació als autònoms en els seus últims 5 anys de cotització. També a les persones que acreditin ingressos anuals inferiors en dues vegades a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).