Busquen un jove de 25 anys desaparegut entre Vacarisses i Montserrat

Un ampli dispositiu de recerca integrat pels Bombers de la Generalitat i els Mossos d’Esquadra treballa aquest diumenge per localitzar un jove de 25 anys desaparegut entre Vacarisses i la muntanya de Montserrat.

El jove va sortir de casa ahir dissabte a la tarda per fer una excursió per la zona de Montserrat i, des d’aleshores, no s’ha tingut més informació sobre el seu parador. La família, preocupada per la falta de notícies, va alertar els serveis d’emergències cap a les 21.30 hores. Poc després, es va localitzar el vehicle del noi en un aparcament de Monistrol de Montserrat, a prop del pavelló municipal.

De fet, l’última ubicació triangulada del mòbil del jove el situava a Vacarisses, i per aquest motiu s’ha ampliat la recerca al terme municipal d’aquest poble del Vallès Occidental, que dona accés a Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

El dispositiu de recerca inclou 10 dotacions terrestres dels Bombers, a més d’un helicòpter equipat amb el Grup d’Actuacions Especials (GRAE), la Unitat Canina i la de Drons. Els esforços se centren al Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i als voltants del terme municipal de Vacarisses.