Pla d’emergència a Terrassa per fred intens

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha posat en prealerta el pla d’emergència municipal per fred intens, segons les previsions i el comunicat del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).

“Cal que us mantingueu informats de les previsions del temps i de les instruccions que donin les autoritats. Eviteu els canvis sobtats de temperatura, sobretot pel que fa als nens, a les persones grans i als qui pateixen alguna malaltia de tipus respiratori”, recomana l’Ajuntament.

En dies d’onada de fred, sempre que sigui possible, “eviteu que surtin al carrer els nadons, la gent gran i aquells que pateixin malalties respiratòries. Si cal que surtin a l’exterior, que sigui el temps estrictament necessari i que evitin els espais oberts exposats al fred i estar-se gaire temps sense moure’s. Vestiu-vos amb roba i calçat adequat per a temperatures baixes. Poseu-vos diverses capes, cosa que us permetrà mantenir la calor corporal durant més temps”, afegeix el consistori.

Més recomanacions de seguretat: “Protegiu-vos la cara i el cap. Tingueu a mà guants, bufanda i alguna peça de roba per cobrir-vos el cap. Eviteu l’entrada d’aire fred directa als pulmons. Eviteu ingerir alcohol: pot donar una falsa sensació de calor. Adeqüeu al fred l’activitat professional, esportiva i de lleure a l’exterior. Eviteu fer esforços físics intensos a l’exterior: es corre el perill de patir una lesió. Estigueu atents als vostres familiars o veïns que es trobin en situació de vulnerabilitat, especialment gent gran, perquè es protegeixin dels efectes del fred“.

Si sou a casa

Si sou a casa, “tingueu preparat un transistor, piles de recanvi, llanternes, aliments calòrics, combustible de calefacció i una farmaciola. Cal que disposeu d’una reserva mínima de medicaments per a la gent gran i els malalts crònics i de tipus respiratori”.

Davant d’un avís de baixada extrema de les temperatures, si viviu en zones aïllades o fora dels nuclis urbans, mantingueu un rajolí d’aigua corrent a les aixetes per evitar que les canonades es congelin i protegiu amb draps la clau de pas de l’aigua. També podeu disposar d’una reserva mínima d’aigua o líquid per si el subministrament queda afectat.

Important: no utilitzeu espelmes. Si és l’única alternativa, poseu-les en espalmatòries perquè no es tombin. Recordeu sempre d’apagar-les abans d’anar a dormir o en sortir de casa i eviteu que els nens les manipulin.

Si disposeu de reg automàtic tanqueu-lo i eviteu totes les activitats que puguin comportar mullar els carrers, com regar o fregar.

Vigileu amb els aparells de calefacció

Les calderes i els aparells de combustió que s’utilitzen per a la calefacció “poden convertir-se en un element de risc si no estan en bon estat o no se’n fa un bon ús”. Cal evitar la mala combustió. Per aquest motiu, seguiu els consells següents:

-Quan reviseu l’aïllament de finestres i portes de l’exterior, no tapeu les reixes ni els conductes ni els punts de ventilació de gas o combustió: serveixen per garantir una bona combustió i alhora per evitar l’acumulació de gasos.

-Per tal d’evitar la intoxicació, assegureu-vos de ventilar el menjador o les habitacions tancades si utilitzeu un escalfador o una estufa amb foc obert o qualsevol altre element de calefacció.

–Ventileu cada dia durant uns minuts els locals, els habitatges o les habitacions, per garantir l’entrada d’oxigen i aire net.

-No feu servir els aparells de calefacció si fan una olor estranya en connectar-los o no semblen en bon estat.

-Renoveu o feu revisar els aparells molt antics o quan noteu que no funcionen correctament.

-Reviseu l’estat de la calefacció, de les calderes, de les estufes i, en general, dels elements de combustió.

-Recordeu que cal complir els períodes de revisió i manteniment de calderes que estableix la normativa.

-Mantingueu els nens allunyats de les estufes, dels brasers i de les xemeneies. No deixeu encenedors al seu abast.

-No acosteu les estufes, els brasers, etc. a les cortines, als mobles i, especialment, als llits o matalassos. Tampoc eixugueu la roba o altres objectes sobre l’estufa, el braser o la cuina de llenya, ja que podríeu provocar un incendi. No els cobriu amb cap objecte.

En cas d’urgència

Si esteu en una habitació amb una estufa de llenya, carbó o gas, un braser o una caldera i noteu símptomes de mareig, obriu alguna porta o finestra i ventileu immediatament.

Truqueu sempre al 112 si us trobeu malament o penseu que patiu una intoxicació per mala combustió o si trobeu algú inconscient en arribar al domicili.

Si heu d’agafar el vehicle

“Feu-ho només si és imprescindible i eviteu desplaçar-vos de nit. Consulteu prèviament la informació meteorològica i l’estat del trànsit i seguiu els consells del Servei Català de Trànsit”, aconsella Protecció Civil.

“Reviseu els pneumàtics, el líquid anticongelant, l’estat de les bateries, els llums i els frens. Disposeu de cadenes al vehicle i assegureu-vos que les sabeu col·locar. Si viviu o us desplaceu a zones de muntanya, feu servir pneumàtics d’hivern. Heu de portar el dipòsit de la gasolina ple, les cadenes del cotxe, roba d’abric, un telèfon mòbil carregat i el carregador, aigua i aliments energètics”, agrega.

Els darrers consells en aquest apartat: “A dins del cotxe, si teniu la calefacció engegada, deixeu una finestra entreoberta per renovar l’aire. Quan sortiu del cotxe aneu amb molt de compte amb possibles relliscades si hi ha plaques de gel o neu. Les plaques de gel acostumen a trobar-se a les zones més ombrívoles de les carreteres”.