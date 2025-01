Cap oferta per dinamitzar el consell de la infància de Terrassa

La formalització del contracte s’havia previst per al passat 1 de gener i fins al 31 de desembre del 2026, amb dues opcions de pròrroga. Però no hi ha contracte: cap empresa ha concorregut al procés de licitació per dinamitzar el Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència de Terrassa (CMIAT).

L’òrgan de contractació va publicar l’anunci de licitació el 8 d’octubre del 2024, però el termini va acabar sense cap oferta, per la qual cosa l’11 de desembre, la cap del Servei de Contractació de l’Ajuntament de Terrassa va emetre el pertinent informe: proposava declarar desert el procés. El 30 de desembre es va publicar aquesta declaració. La resolució va ser signada per Maise Balcells, tinenta d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert.

El servei a adjudicar tenia per objecte el “suport tècnic especialitzat per al desenvolupament dels tasques i accions necessàries per dinamitzar el CMIAT i garantir un eficaç desenvolupament de la seva activitat”, com a òrgan “participatiu, permanent i estable de la ciutat”.

El pressupost base de licitació era de 31.680 euros sense IVA, amb un contracte d’execució de dos anys, ampliables fins al 31 de desembre del 2027 en una primera pròrroga i fins al 31 de juliol del 2028 en una segona.

No obstant això, l’Ajuntament assegura que el CMIAT prosseguirà la seva activitat. El projecte es mantindrà amb la contractació d’una persona que en farà la dinamització de manera provisional. I el concurs que ara ha quedat desert es tornarà a convocar.

Des del 2018

El Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència de Terrassa (CMIAT) és, des del 2018, l’òrgan de participació infantil i juvenil de Terrassa. El curs 2024-2025 d’aquest consell va començar el 9 de novembre passat amb un plenari al Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany, a la Maurina. Segons el calendari previst fins ara, el grup de joves i adolescents s’havia de trobar mensualment per debatre, expressar, opinar i aportar propals de millora de la ciutat.

Enguany l’òrgan està format per alumnat de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO de diversos centres educatius de la ciutat, amb un total per a aquest curs de 113 representants de 45 escoles i instituts. El CMIAT forma part dels línies estratègiques del Pla Local d’Infància i Adolescència de Terrassa (PLIA).