Terrassa lidera les fotovoltaiques en plena reestructuració del mercat

2025 comença amb una bona notícia pel que fa a la transició energètica a la ciutat. En només 3 anys, Terrassa ha passat de tenir 382 instal·lacions fotovoltaiques a les teulades dels habitatges, les empreses i els equipaments (2022), a comptabilitzar 1.744 equips, i de produir 2.660 kW a generar, a principis d’any, un rècord històric de 20.540 kW.

Pel que fa als sectors que més aposten per l’autoconsum, el doméstic acapara el gruix dels equips fotovoltaics a la ciutat (84,9%), on l’estadística s’equilibra en la potència instal·lada. Habitatges, serveis i indústria acumulen percentatges similars de potència, tots al voltant del 30% del total.

La ciutat es consolida com el tercer municipi català tant en volum d’instal·lacions, després de Sant Cugat (3.066) i Barcelona (2.523), com en potència generada, després de Barcelona (50.410 kW), i Gurb (26.720 kW). Es dona la circumstància que Terrassa supera Sant Cugat en potència instal·lada, tot i liderar de manera destacada aquest municipi el rànquing d’instal·lacions a Catalunya.

Les dades de l’Observatori de l’Autoconsum de Catalunya, que l’Institut Català d’Energia actualitza regularment, confirmen que l’aposta per les renovables ha quallat a la ciutat, que durant els exercicis 2022 i 2023 ha viscut un pic de demanda espectacular. L’exercici 2022 es van instal·lar 537 nous equips d’autoconsum a Terrassa i el 2023 la xifra es va enfilar fins als 696.

Després del pic de demanda del 2022 i del 2023, el sector s’està ressituant. Ara, diuen els instal·ladors, el mercat revifa de la mà de les comunitats de veïns

L’increment dels rebuts elèctric i del gas, la baixada dels tipus d’interès bancaris, i els ajuts públics van disparar la demanda de particulars i empreses que buscaven, entre altres objectius, abaixar la factura. Amb el preu de l’energia estabilitzat, el darrer 2024 “s’ha viscut un reajust del mercat –explica Daniel Rubio, director general de la consultora energètica Origen Solar. “El mercat s’està ressituant i des de novembre de 2024 veiem un increment de la demanda, que esperem que es consolidi durant 2025 entorn del 25%-30%”.

La cultura de l’autoconsum ja no és exclusiva de professionals i activistes, Avui són molts els particulars i les empreses que “són coneixedors i fan el pas d’instal·lar plaques solars a casa, a l’escala de veïns o de canviar la calefacció de gas per una d’aerotèrmia”, explica Marc Gasol, responsable d’MGM Energies Renovables.

Gasol coincideix amb Daniel Rubio en l’anàlisi de quin és el mercat que aquest 2025 farà el pas a l’autoconsum. “Queda la indústria i les comunitats de veïns, a banda d’alguns particulars”.

El pas de gegant en la transició a l’autoconsum vindrà a Terrassa de la mà de les escales de veïns i de les comunitats energètiques. “Ja estem fent instal·lacions pels serveis comuns -ascensor i electricitat-, altres integrals per a totes les llars i per l’escala i, quan no hi ha acord, fem instal·lacions particulars”, explica Gasol.

Ara, explica el tècnic, “en un mes estan resoltes la llicència i les obres. I ja no hi ha problemes de subministrament de materials. Avui el mercat és molt professional i els preus estan ajustats”.

A una escala de 8 veïns, instal·lar 6-8 plaques fotovoltaiques “ronda els 6.000 euros. Els veïns passen de pagar una factura de llum mensual de 100 euros, a pagar-ne una de 20 euros, als que cal afegir la quota de finançament. Un cop amortitzada, l’estalvi és del 80%”.