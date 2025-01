La història diu que, originàriament, les croquetes eren un àpat d’aprofitament, de donar una segona oportunitat a aquelles restes de menjar que quedaven a la cuina. Amb els anys, s’han anat consolidant models de croquetes a casa nostra: de carn d’olla, de pernil o pollastre. Coincidint amb el Dia Internacional de la Croqueta, proposem una ruta per aquells bars i restaurants que deixen volar més la imaginació amb les croquetes més originals de la ciutat.

Croqueta de cua de bou amb tòfona – La Cuina d’en Brichs

Xavi Brichs

“El secret és cuinar bé la cua de bou, deixar-la refredar, destrossar-la i esmicolar-ne la carn. Fem un sofregit amb mantega, ceba i hi afegim farina. I la cua de bou esmicolada la posem dins la llet, i barregem. Després, farina, ou, l’arrebossat i a fregir! Ratllem tòfona negra per sobre, i llest. Són productes d’hivern, de temporada. Ara és l’època bona de la tòfona i de l’estofat. Funcionem així: cada setmana fem croquetes diferents. Aviat en farem de calçots i romesco!”

Croqueta de xistorra amb ou ferrat – Dot Restaurant Sant Jordi

Anna Sorribes

“Treballem amb bones xistorres, han de ser de bona qualitat. No poden ser d’aquestes xistorres ‘salsitxeres’! Afegim sofregidet, amb un puntet de ‘sriracha’ que fem nosaltres mateixos, que li aporta un puntet picant, que és el que caracteritza la nostra croqueta. I ja està, no té gaire secret! És un gust diferent, i més si hi afegim l’ou per sobre”.

Croqueta de cochinita pibil – La Nova

Elías Villasanti

“Cuinem la carn a baixa temperatura durant 4 o 5 hores. Porta espècies, una d’elles l’achiote, que caracteritza la cochinita pibil. Coronem amb una base de maionesa de chipotle, i a dalt, un altre punt d’aquesta maionesa. Les croquetes es poden fer de tota mena, cal ser imaginatius: fa poc en teníem de crema catalana!”.

Croqueta d’espinacs i pinyons – L’Avenc

Hernán Tovaruela

“El secret és l’amor amb què les fem sempre. Totes les nostres croquetes són casolanes, i sempre busquem bons productes per fer-les. No hi ha un secret específic, la veritat. Les nostres croquetes són diferents, no vol dir que la resta siguin dolentes. Les nostres surten una mica de la norma. Vam idear aquesta croqueta d’espinacs com a alternativa, ja no tan vegana, com sí vegetariana”.

Croqueta d’albergínia i ceba caramelitzada – VIU Tapiñas

Jennifer de León

“Fem el roux típic que li fem sempre a les croquetes. Afegim l’albergínia en tacs petits amb la ceba confitada, encara que convé que s’afegeixi poc a poc, perquè ambdues tenen molta aigua. Cal que s’absorbeixin bé perquè no deixin anar tant líquid. Afegim mantega a la mateixa massa i hi apliquem força – cal molt braç -, perquè tot quedi lligat, les tres coses juntes. És fonamental que no quedi un gust fort ni dolç”.