La hostaleria, inquieta pel no a les estufes de gas

La prohibició de les estufes de gas a les grans ciutats com Barcelona ha despertat dubtes i preocupacions a l’hostaleria de diverses ciutats. Sabadell, per exemple, no contempla ara mateix la prohibició d’aquests aparells. En el cas de Terrassa, la normativa de les estufes actuals es regula dins l’ordenança de les terrasses de la ciutat. Una ordenança que, des de l’Ajuntament es reconeix que és molt antiga. Ara, es treballa per fer una proposta de modificació d’aquesta ordenança de la mà del Gremi d’Hostaleria de Terrassa.

“Es va prendre una determinada decisió fa molts anys i ho hem de revisar perquè cal veure si aquesta normativa segueix representant la situació actual de la ciutat o no. Ho hem de fer com a Ajuntament però clarament de la mà del gremi d’hostaleria i dels professionals del sector”, explica Patrícia Reche, tinenta d’alcaldia de Transició Ecològica i regidora de Medi Ambient, Sostenibilitat i Energia. Sobre les estufes de gas, no hi ha una decisió presa, sobre si eliminar-les ara: “Som conscients i ho hem vist, que hi ha altres municipis que han pres decisions. Nosaltres també en prendrem, adaptades a les necessitats i situacions que tingui la nostra ciutat. No perquè Barcelona prohibeixi les estufes, nosaltres les prohibirem segur; i no perquè Sabadell no les hagi prohibit, nosaltres tampoc les prohibirem. Escoltarem totes les parts i veurem”, afirma Reche.

Des del Gremi d’Hostaleria de Terrassa hi ha voluntat de col·laborar amb l’Ajuntament per adequar la normativa en l’actualitat. “Entenem que hi ha d’haver terrasses que han d’estar calentes, i que mentre la normativa europea no entri, intentarem que es mantinguin les estufes de gas. Sí que és veritat que entenem que a nivell europeu això no serà legal. El que demanem és que arribi la llum a les terrasses per a poder trobar mètodes d’escalfament elèctrics.”, explica Mariona Rierola Carrer, del Gremi. El president del Gremi, Xavier Gómez, més contindent, considera que “en cas de prohibició de les estufes de gas, ara per ara, no hi ha alternativa. Si la UE prohibeix el gas, ens hauria de subvencionar la instal·lació elèctrica”.

És la gran preocupació de la restauració, perquè “hi ha terrasses del Centre que, amb normatives que hi ha ara, no se’ls permet que hi arribin els cables d’una manera fàcil. Els que poden posar un cable per sobre de la terrassa, no passa res. Però pels que han de passar instal·lació elèctrica per sota, és molt més costós. A part que calen més permisos i també hi ha el cost de la instal·lació”, confessa Mariona Rierola Carrer.