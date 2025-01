Urbanisme feminista per una Terrassa més inclusiva

Aquest dimarts, la Masia Freixa va acollir la primera sessió de la formació en Urbanisme Feminista impartit pel Col·lectiu Punt 6. Una formació organitzada per diferents entitats de la ciutat, Grup Repensem la ciutat, FAVT i Casal de la Dona que sumen esforços per tenir una diagnosi de la ciutat i poder fer propostes de millora en els barris. La formació, pensada per ampliar coneixement i donar alternatives que posin al centre la vida de les persones, va comptar amb 55 inscripcions superant amb escreix les expectatives de l’organització. Entre les entitats assistents hi van participar associacions veïnals, la Comissió de rieres, l’OAT, Dones d’Aigua, Castellers, Prou Barrera, FAVT i Casal de la Dona.

La primera part de la formació es va centrar en evidenciar com les ciutats, la seva forma urbana, evidencia un estret vincle entre el patriarcat i el capitalisme. Els diferents espais, llars, carrers i places responen a les experiències i necessitats d’un subjecte masculí i a l’explotació econòmica. Es va situar primer la vida quotidiana com a concepte central, on interaccionen l’esfera productiva, la reproductiva, l’esfera pròpia i la comunitària. La segona la seguretat des d’una perspectiva feminista on situa no tant sols el prevenir els delictes de la propietat privada sino la interrelació entre l’espai públic i el privat, els espais visibles, espai equipat, espai senyalat, espai vital, espai vigilat i espai comunitari. El tercer lloc, la participació comunitària en relació a com dissenyem la participació. La segona part de la sessió es va centrar en explicar experiències on s’han fet intervencions i suggeriments que han possibilitat una millora de la qualitat de vida.

El Col·lectiu Punt 6 és una cooperativa que neix el 2005 d’arquitectes, sociòlegs i urbanistes, dones de procedències diverses. Fa 20 anys que imparteixen tallers, elaboren guies, treballs de docència, investigacions i consultories urbanes, auditories de gènere, i un conjunt de projectes en la direcció de portar a terme, de manera real, les transformacions necessàries per a viure en ciutats més inclusives, on la ciutadania sigui protagonista. La segona sessió de la formació es farà la segona quinzena de febrer.

