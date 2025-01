Saps on és… aquesta bicicleta que li manquen els pedals?

En un món que sembla dominat més pels patinets, les bicicletes també tenen la seva quota. Aquesta ciutat, de sempre, ha tingut relació amb aquest mitjà de transport i ha acollit premis importants en els quals participaven els ciclistes més reconeguts del moment, sobretot en clau de proximitat. De clubs dedicats a l’esport del ciclisme, a més, n’hi ha i n’hi ha hagut de sempre i també han sortit alguns ciclistes de renom.

Amb aquest bagatge, no podia estranyar que, un dia, algú s’empesqués que seria bo que hi hagués alguna referència en forma d’escultura. Així ho va fer l’Associació BiciTerrassa Club (BiTer) que, amb una campanya de gràcies al micromecenatge, va aconseguir que la seva iniciativa fos una realitat.

Una quantitat que es va xifrar en 6.000 euros, procedents de donacions d’un total de 638 persones i entitats, van possibilitar que s’aixequés aquesta escultura, “La Bicicleta”, obra de l’artista Joan Martínez Maldonado, feta de ferro i de vuit metres d’alçada. Això sí, sense pedals.

Jornada assenyalada

Es va inaugurar el 16 de setembre de 2016, amb la presència d’autoritats i membres de BiTer, que no podien faltar en una jornada tan assenyalada per a la seva entitat. Es pot examinar a la rotonda del passeig del Vint-i-dos de Juliol amb el passeig de Les Lletres, que des de llavors, se l’anomena com la plaça de la Bicicleta. Aquest vehicle no sempre ha de ser un mitjà per competir i pot ser per passejar, desplaçar-se o fer una activitat física. Difícilment, algun dia veurem una escultura o monument dedicat als patinets.