468 donacions a la Marató de Donants de Terrassa

El Banc de Sang i Teixits (BST) ha fet oficials els resultats de la Marató de Donants a Catalunya, amb la bona notícia d’haver superat l’objectiu de les 10.000 donacions, concretament, 10.343 donacions de sang i plasma entre el 9 i el 18 de gener, període en el qual va transcórrer la marató. A Terrassa, les xifres també són satisfactòries, amb 468 donacions de sang, plasma i plaquetes, així ho explica Joaline Vásquez, promotora del BST de Terrassa: “És un bon resultat, bastant similar al d’anys anteriors. Sí que és veritat que aquest any, allargàvem una mica més la marató i potser, pensant que hi havien dos dies més, podrien venir més donants com a global de la marató. Però el que ens hem trobat és que han vingut més o menys els mateixos donants que en edicions anteriors, però repartits en més dies”.

Terrassa ha vist com 540 persones s’apropaven a la campanya, però 72 d’elles no podien donar, però per motius de salut, pes o d’altres. “Estem contents. La nostra mitjana de donants en un dia normal és al voltant de les 30 persones, i sí que s’ha notat que hi ha hagut una campanya al darrere, perquè s’ha pujat aquest nombre de donants diaris”, exposa Vásquez. 396 persones van donar sang, 69 van donar plasma i només 3 en van donar plaquetes, una de les donacions menys populars pel moment, però que dels del BST es treballa per promocionar i potenciar durant aquest 2025. D’aquests resultats, en sortiran beneficiats 1.260 pacients.

Tot i que la Marató de Donants hagi acabat, el BST de Terrassa recorda a la ciutadania que el Banc de Sang de Mútua Terrassa té les seves portes obertes de dilluns a divendres de 8:30h a 20:30h i dissabtes de 9h a 14:30h i anima a tothom que segueixin anant a donar.

Bona resposta a Catalunya

10.343 persones han donat sang o plasma durant la Marató de Donants arreu del territori català. La Marató d’enguany ha assolit i fins i tot ha superat la fita marcada inicialment de les 10.000 donacions. Això significa que cada dia de la Marató més de mil persones han donat sang o plasma en un dels 104 municipis amb campanyes de donació, o bé, en un dels 12 centres hospitalaris amb seu fixe del Banc de Sang i Teixits. Ha estat la Marató amb més campanyes i en més municipis d’arreu del territori, i amb la implicació de més de 2000 persones.

El 28% de donants que han acudit a alguna de les 104 campanyes localitzades arreu del territori o a un dels 12 hospitals amb seu fixe de donació tenen entre 45 i 54 anys. I si sumem els dos grups d’edat que més donen, veurem que el 56,3% dels qui han donat, és a dir, més de la meitat, tenen entre 45 i 65 anys. El repte del BST ara és rebaixar aquesta mitjana d’edat i aconseguir que donants amb un perfil més jove incorporin la donació com un hàbit de vida habitual.

Objectiu pel 2025 a Terrassa

El BST de Terrassa es va fixar l’objectiu de les 9.000 donacions de sang per aquest 2025, i les 2.500 de plasma. Xifres optimistes que corresponen al fet que Terrassa va ser la segona ciutat catalana amb més donacions de sang després de Barcelona, i per davant de l’Hospitalet, Badalona i Sabadell el 2024, amb 11.219 donacions. “Veient les xifres actuals, pensem que sí que podem assolir aquesta xifra. Sempre recordem també a tots els donants que poden donar més d’una vegada a l’any. Els homes, per exemple, poden venir tres vegades més aquest any, i les dones poden venir dues més. I entremig de cada donació de sang, es poden fer donacions de plasma si són donants òptims”, apunta Joaline Vásquez.

468 donacions a la Marató de Donants de Terrassa