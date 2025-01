Donació del Rotary al projecte d’acompanyament al dol perinatal del CST

Aquest dimarts es va celebrar al restaurant La Coral de Prodis el sopar anual del Rotary Club Terrassa, on aquesta entitat va fer entrega de la recaptació del concert solidari de Nadal -2.195 euros- que el club va programar el passat mes de desembre, al CST. Els diners recaptats aniran destinats al projecte d’Acompanyament en el Dol Perinatal de l’Àrea Matern-Infantil del CST.

A l’acte van ser-hi presents el director gerent del CST, Ferran Garcia; la directora de l’Àmbit Matern-Infantil, Antònia Villalba i la responsable de Mecenatge, Eva Salvador.

Ferran Garcia va fer un parlament on va destacar la importància de l’ajuda de les entitats de la ciutat per a millorar l’atenció dels pacients, posant èmfasi en la importància de l’assistència en uns moments en què se senten especialment fràgils.

Antònia Villalba, per la seva banda, va explicar a tots els membres de l’entitat les accions que realitza el CST per acompanyar les famílies en el dol perinatal, des del suport, el respecte i l’atenció mèdica. “Cap pare està preparat per la mort d’un fill. Si no ajudem aquests pares a passar aquest tràngol s’acaba convertint en un problema futur. Totes aquelles persones que no han treballat bé un dol, també el perinatal, poden acabar desencadenant problemes de salut mental”, va manifestar.

Villalba va posar en context els assistents explicant que el CST treballa el dol perinatal de manera multidisciplinar, amb una Comissió del Dol Perinatal que “ajuda a tirar endavant l’acompanyament emocional de les famílies en aquests moments tan durs”.

Villalba va incidir en un seguit d’accions que ajuden a viure el dol perinatal, com ara l’acompanyament amb empatia i comprensió, cuidar la comunicació no verbal, generar espais segurs i acollidors, validar les emocions de les persones (no tothom reacciona igual davant les situacions vitals), fer escolta activa del malestar físic i emocional i promoure l’acceptació de la pèrdua i els records.

Finalment el president del Rotary Club, Santi Rius, va fer entrega dels diners destinats a aquest projecte i va emplaçar a tothom a continuar treballant per a futures col·laboracions.