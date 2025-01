El projecte musical de l’escola Auró, a la corda fluixa

El projecte musical de l’escola Auró no té assegurada la seva continuïtat pel curs vinent, després que a la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Educació s’hagi explicat que hi ha un problema burocràtic que n’impediria el seu desenvolupament. Un tema preguntat a la Comissió pel regidor d’ERC, Pep Forn. Des del CEM, entitat organitzadora del projecte juntament amb l’Auró, s’explica que és un conflicte relacionat amb el fet de compartir espais i fer integració, que no està recollit a les lleis vigents. “Encara hi ha una llei del 2012, que parla dels equipaments públics, que diu que no es poden compartir espais d’una manera determinada, i aquí és on estem encallats”, explica Ramón Rius, del CEM.

Els serveis tècnics de Promoció Econòmica i Educació insisteixen, però, que “el projecte no està aturat, s’està desenvolupant. Una altra cosa és la continuïtat de cara al curs següent. S’està treballant”. De fet, tant des de l’Ajuntament, com des del CEM com des de la mateixa escola Auró hi ha una clara voluntat de mantenir aquest projecte al calendari escolar. “És un projecte fins i tot referent per poder replicar en d’altres centres”, afirma Maise Balcells, tinenta d’alcaldia de Serveis Generals i Govern Obert. Des de la mateixa direcció del centre, Pilar Castellà destaca que és un “projecte d’art però també lingüístic: a través de la música, treballem tota la part de la llengua, i això és el que apliquem des d’infantil fins a segon”. Tant des de l’Auró com des del CEM es considera un èxit, perquè s’ha vist una relació directa entre l’aplicació del projecte i la millora del nivell de l’escola en llengua catalana.

Zonificació escolar

A la mateixa Comissió Informativa s’ha fet esme també dels possibles treballs per repensar o revisar la zonificació escolar de la ciutat. S’ha fet feina en aquest aspecte amb les direccions dels centres públics i concertats i hi ha programada una reunió de retorn del resultat de la feina que s’ha fet en aquest nivell.

