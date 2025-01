“Si critiques l’OTAN, t’acusen de putinista i t’ignoren”

Donald Trump ha popularitzat aquesta setmana els BRICS, amb el lapsus sobre Espanya. Va per ells? El problema no és Trump, és els Estats Units. Trump és l’espectacle, que si Espanya és membre dels Brics (que no ho és)… però això ja ve d’enrere. Ara a Europa parlem dels BRICS perquè Trump en va parlar l’altre dia, però porten fundats des del 2001. De fet, Putin el va presentar el 2007. I el llavors candidat republicà, John Mcaine, es va emprenyar: Rússia, Xina, brasil, Índia… “Què és això”. Veia un món multipolar. I, per tant, una pèrdua d’hegemonia de l’imperi americà i de l’occidentalisme.

Llavors, demòcrates i republicans són similars per tu? En política internacional, no hi ha gaire diferència. Obama va participar en set guerres i tenia el Nobel de la Pau. La guerra d’Ucraïna l’han afavorit en temps de Biden. La massacre de Gaza, permesa per Biden… La guerra amb la Xina, arran de Taiwan, amb Biden… Ara bé, és clar que Trump és xenòfob, homòfob… Però en geopolítica, s’hi semblen. Igual que a Espanya: quina diferència important hi ha entre el PSOE i el PP a nivell internacional?

Diuen que Trump és més aïllacionista. Veus possible que vulgui acabar la guerra d’Ucraïna el 2025? Doncs semblava que amb aquesta guerra, anaven a aïllar a Putin. Portem dos anys de guerra i no ha estat així. Va organitzar a la tardor la cimera dels BRICS, amb 36 països que representaven uns 5.000 milions de persones. Així que els EUA ja han vist que no estan bloquejant Rússia. De fet, les sancions tenen un efecte bumerang, perquè la inflació se l’està menjant Europa, mentre que Rússia ven el gas ara a la Xina i Índia. Així que els Estats Units han aconseguit fer un nou teló d’acer entre l’Europa Occidental i la de l’Est.

Acabarà sent un falcó, doncs? De vegades fa aquest discurs aïllacionista, nacionalista… Per aprofitar-se del sentiment de la classe treballadora que no es paguin guerres arreu del món. Però també ell és expansionista: Groenlàndia, el canal de Suez, el Golf de Mèxic… És la Doctrina Monroe.

I Europa, per què continua acceptant pagar la factura dels EUA? Doncs ja ho va dir Angela Merkel, que defensava tenir un exèrcit europeu: perquè sinó, qui acaba manant són els Estats Units. I la UE ha estat escenari del procés d’expansió dels Estats Units. Així que en política internacional, la UE no és sobirana. Brussel·les està subjugada pels EUA. I els EUA són una economia basada en el sistema financer i la indústria de militar. Per tant, ha de construir guerres permanentment, especialment des que es va acabar la Guerra Freda. La guerra mou calés: D’allà ha sorgit internet, la intel·ligència artificial… Així que crea guerres. I ho fa a les fronteres dels països BRICS, per crear-los conflictes. A més, hi ha una dependència energètica. Europa no té energia (a excepció de Noruega, que té petroli, però que no és de la UE). Així que els Estats Units ha buscat carregar-se el Nord Stream I i II per trencar la col·laboració de la UE amb Rússia. I ara hem de comprar gas liquat als Estats Units (que és més car, que ves dels EUA). I tampoc podem comprar a l’Alger, perquè li hem donat suport al Marroc en la repressió del Sàhara.

Sent els BRICS tan importants, amb el 51% de la població mundial, per què no en parlem mai? Pensem que Europa és el centre. I al món som 8.000 persones. Hem de descolonitzar la nostra ment. Perquè hem reproduït el discurs. I amb el conflicte d’Ucraïna és un clar exemple. La manipulació televisiva és evident. Però no se la creuen. Doncs les conseqüències de la política internacional són ben visibles, com amb la inflació dels aliments i l’increment de preu de la matèria primera per l’habitatge.

Tu intentes ser aquest altaveu crític? Ho has aconseguit? Doncs el llibre ha arribat als mitjans de comunicació estatals, però cap mitjà m’entrevista. I mira que tinc 90.000 seguidors a Twitter i que l’editorial és Akal, que és reconeguda a tot l’Estat. Però hi ha gent d’esquerres que diu que soc pro-Putin. Perquè si critiques l’OTAN, t’acusen de putinista i t’ignoren.

Curiós, perquè a Catalunya va guanyar el No al referèndum de l’OTAN… Tant hem canviat? Fixa’t que fa dos anys es va fer la cimera de l’OTAN i no hi va haver quasi cap veu crítica.

Els BRICS són equiparables als Països No Alineats de la Guerra Freda (com Iugoslàvia i els africans) o com el Bloc soviètic, com a contrapoder als EUA? Podria ser una mica d’ambdós, però hi ha un fil temporal amb la Conferència de Bandung, l’any 1955, en la que Indonèsia s’afegia als Països No Alineats. Casualment, Indonèsia s’acaba d’adherir als BRICS.