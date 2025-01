Tres detinguts per pintar un mural a Terrassa

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dimecres a Terrassa tres joves acusats de pintar, presumptament, un mural reivindicatiu. Els arrestats han recuperat la llibertat després de declarar a dependències policials.

Els fets han tingut lloc aquest dimecres de matinada als voltants de les Quatre Carreteres, en la confluència de la carretera de Montcada, la de Rubí i el carrer de Topete.

Desallotjament

El mural denunciava l’especulació immobiliària en el context d’un imminent desallotjament de dos locals d’autogestió situats al Centre.

Membres de la campanya contra el desallotjament han convocat per a aquest matí una concentració a les portes de la comissaria de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) dels Mossos d’Esquadra, a Can Tusell, per solidaritzar-se amb els detinguts i reclamar el seu alliberament. El delicte atribuït és de danys, segons aquest col·lectiu.

Així ha estat la intervenció dels mossos

Eren les 3 hores quan una dotació dels Mossos d’Esquadra que patrullava per la zona ha vist tres persones “fent moviments estranys” al costat d’una paret, segons fonts de la policia catalana. Els tres individus han deixat a terra unes bosses i han fugit, però han estat interceptats poc després pels agents, que els han identificat i escorcollat.

Les bosses contenien 26 esprais de pintura, segons els mossos, que també han trobat uns guants de làtex tacats de pintura. La policia afirma que un dels identificats portava les mans igualment tacades. En la zona hi havia una pintada fresca. Els Mossos d’Esquadra han obert diligències per un delicte “contra el patrimoni històric”. Els detinguts han sortit en llibertat de la comissaria.