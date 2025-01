Assemblea dels Castellers de Terrassa per renovar-ne la junta

El passat 3 de novembre, els Castellers de Terrassa van dur a terme al raval de Montserrat la seva darrera aparició de la temporada, tot celebrant la 45a edició de la seva diada. Ara, els blauturquesa afronten la següent campanya amb la renovació de la seva direcció. Serà aquest dissabte, 25 de gener.

L’entitat està presidida actualment per Xavier Nouvilas, mentre que la secretaria recau en Ainhoa Servós en una junta composta també, entre d’altres, per Núria Figueras (vicepresidenta) i Jordi Martí, amb Jordi Pons com a tresorer i Josep Francesc Cortès a la vocalia tècnica.

A la seu del carrer de Pasteur

Cortès dirigeix la junta tècnica com a cap de colla, mentre que Marc Palet exerceix de cap de pinyes i Pol Jordan, de responsable de canalla.

L’assemblea general ordinària tindrà lloc aquest dissabte, a les 17 hores en primera convocatòria, a la seu de la colla (carrer de Pasteur, 46-48). Hi haurà canvi d’òrgan de govern, si els convocats així ho decideixen, també en l’apartat tècnic.