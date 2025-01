Des de fa dos mesos, una cinquantena d’usuaris de LaFACT Zona 60 han participat en una prova pilot que identifica el seu estat emocional. Mitjançant l’ús de la intel·ligència artificial, es crea un ‘Termòmetre del Benestar’ per detectar com es troben aquestes persones. Després d’elaborar l’informe, l’eina dona consells per trobar un equilibri emocional i orienta la persona sobre quins programes que ofereix LaFACT Zona60 la poden ajudar en el seu dia a dia. Amb la incorporació de la intel·ligència artificial, LaFACT reafirma el seu compromís amb la innovació i les noves tecnologies, posant-les al servei de les persones per millorar-ne el benestar, promoure un envelliment actiu i oferir solucions adaptades a les seves necessitats.

Mitjançant la Intel·ligència Artificial, el programa ajuda a identificar l’estat emocional de la persona fent una anàlisi de la veu: què diu i amb quines paraules i amb quin to respon a les preguntes que li fa el programa. L’algoritme pot discernir fins a 27 emocions diferents com l’alegria, la calma o la tristesa.

D’aquesta prova pilot, se n’han extret diverses conclusions; els participants d’entre 70 i 79 anys han rebut la puntuació molt alta en aprovació, una emoció que es produeix quan es rep reconeixement o feedback positiu per les seves accions, esforços o èxits personals. No obstant, altres emocions positives com l’alegria i l’optimisme, que tendeixen a disminuir lleugerament amb l’edat. I ja en edats més avançades, la confusió, associada a l’ansietat o la frustració, augmenta possiblement a causa de canvis cognitius.

Aquestes dades ajudaran a dissenyar programes de LaFACT Zona 60 enfocats a potenciar les emocions positives. A més, permetrà detectar i prevenir la solitud de les persones grans fomentant la seva xarxa social amb programes que impulsin les relacions socials, la creativitat i les seves habilitats físiques i cognitives.

