Terrassa, bressol de la teràpia ocupacional a Catalunya

L’EUIT presenta el Servei Universitari de Teràpia Ocupacional (SUTO), una unitat que proporciona un enfocament d’aprenentatge actiu pels estudiants, permetent a l’EUIT, com a centre universitari, involucrar-se activament al territori, contribuint a la salut i benestar de la ciutadania. Aquestes activitats formatives es desenvolupen majoritàriament en el marc d’assignatures i matèries orientades a la intervenció. Una estratègia metodològica que permet que els estudiants adquireixin un rol actiu i aprenguin en un entorn i situació reals. “Es busca que l’estudiant tingui un rol actiu en el seu aprenentatge i, per tant, es busquen implementar metodologies cada vegada més actives”, exposa Loreto González, coordinadora del grau. Per això, aquest servei de l’EUIT va presentar també els quatre projectes que s’estan portant a terme aquest any.

En primer lloc, el Projecte Realitat Virtual 360, una iniciativa que avalua la contribució de les noves tecnologies en problemàtiques socials per contribuir en la societat. Exposa, per mitjà de vídeos de 360 graus i la realitat virtual, la realitat que perceben diferents persones. L’ATOCOM serveix per acompanyar les persones en situació de discapacitat o dependència. Promociona de manera autònoma les activitats significatives per aquelles persones amb perfil de cronicitat, és a dir, aquelles que fa més de dos anys que no fan activitats. L’Ecstatic Dance, o dansa conscient, que pretén utilitzar el cos per expressar emocions, i que es treballa amb els alumnes de l’INS Torre del Palau. I finalment el Parlem EUIT, una iniciativa que pretén apropar els estudiants a les experiències de les persones expertes, els pacients, per intentar ensenyar més enllà dels símptomes. La relació entre el pacient i el terapeuta canvia dràsticament i es transforma en una col·laboració.

L’EUIT és un dels dos únics centres de Catalunya que ofereix la titulació de teràpia ocupacional. És per això que ara, amb el SUTO, “Terrassa és considerada el bressol de la teràpia ocupacional de Catalunya”, afirma Loreto González. “Els organismes i institucions públiques hem de crear aquests vincles com els que hem presentat. Vincles de col·laboració que permeten aportar solucions a les necessitats reals de la nostra societat”, conclou Laura Rivas, regidora de Salut.

Terrassa, bressol de la teràpia ocupacional a Catalunya