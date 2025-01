10 consells per jugar a jocs de taula i no enfadar-se

Aprofitant la 100a Jornada de 12 hores de jocs de taula al club Stas Tarat, a l’institut Pere Viver durant el dia d’avui… Proposem diversos consells per jugar a jocs de taula sense enfadar-se. Perquè tots juguem per passar-ho bé i, com bé diu el lema d’Stas Tarat, “unes vegades es guanya, i d’altres s’aprèn”!

1. Establir bé les regles abans de jugar

Cada joc de taula pot tenir els seus matisos i les seves complexitats. Cal conèixer bé les normes de cada joc perquè poden variar en funció de cada partida, o en funció de cada persona que hi jugui. Per això, pactar les regles prèviament d’encertar el joc, pot evitar conflictes originats per les confusions durant les partides.

2. Aprendre del joc gaudint del camí

Existeixen milers, si no milions de jocs de taula. Cada dia es pot conèixer un joc nou i, naturalment, no es pot guanyar sempre a la primera. És important, en aquests casos, gaudir de les mecàniques i del desenvolupament d’aquest nou joc mentre s’aprèn. Ulls i orelles ben obertes perquè no s’escapi cap detall i, d’aquesta manera es pot gaudir igual!

3. La comunicació, vital per jugar i gaudir

Com tot en aquesta vida, el fet de comunicar-nos pot evitar conflictes. Durant una partida poden experimentar un ampli ventall d’emocions, i tots podem reaccionar de diferents maneres a segons quines accions. Per això és important comunicar amb el que ens sentim bé i el que no. No ens ho hem de quedar tot dins.

4. Jugar a jocs de dinàmiques cooperatives

Si no pots vèncer el teu enemic, uneix-te a ell! El mateix amb els jocs de taula. La millor manera d’evitar conflictes entre persones i col·laborar plegats per un mateix objectiu. En aquest sentit, tenen èxit els jocs de dinàmiques cooperatives, aquells en què tothom busca complir una fita de manera col·laborativa o conjunta per aconseguir que les coses vagin a favor del grup.

5. Jugar a jocs de festa per grans grups

Són jocs divertits, de riure de tot i de tots, inclòs un mateix. Uns jocs per jugar en dinàmica de grup gran, en els quals també es juga per guanyar, però sobretot per riure i gaudir de l’ambient de grup. Són els jocs preferits per les grans reunions familiars o d’amics. Una vegada es tasten, costa molt deixar de jugar-hi!

6. Jugar a jocs que tinguin modalitat individual

Si el teu no són els jocs de taula competitius en grup, sempre pots optar per competir contra tu mateix, o bé contra el mateix joc. Una bona part dels jocs tenen modalitat individual. És també una manera d’entrenar la frustració i fer feina d’introspecció per aprendre a canalitzar bé les emocions.

7. No jugar sempre al mateix joc

Com bé dèiem, hi ha una gran multitud de jocs de taula. El club Stas Tarat, per exemple, compta amb una ludoteca de més de 550 jocs. Si juguem sempre al mateix joc és més probable que establim rutines durant les partides, i aquestes rutines poden ser fàcilment d’emprenyaments.

8. Controlar bé els “timings” de cada partida en funció de cada persona

Hi ha jocs que poden tenir partides eternes, i cal saber bé quan jugar-los. Poden haver-hi persones que els gaudeixin, però també poden haver-ne d’altres que prefereixin jocs més dinàmics i ràpids. Per això cal identificar bé el context en el qual ens trobem, les persones amb les quals juguem i els jocs dels quals disposem. Sempre hi ha una solució per cada cas, i posant-nos d’acord podem jugar a jocs amb els quals tots podem gaudir per igual.

9. No obligar a jugar a ningú

Lligant-ho amb l’anterior, una altra regla bàsica, però que pot no entendre’s. Hi ha gent que pot gaudir d’un joc de taula des de la perifèria: mirant les dinàmiques de la resta però sense implicar-se jugar directament la partida. Un fet molt respectable i pel qual no s’ha d’obligar a jugar a ningú. Si finalment jugues ha de ser perquè estàs predisposat i vols passar-ho bé.

10. Anar amb predisposició de disfrutar!

I just com mencionàvem just ara… Per jugar sense enfadar-nos, sempre hem d’anar amb la predisposició de gaudir. Al final, juguem per passar-ho bé.