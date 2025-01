Alerta per un incendi en una indústria de Terrassa

Un incendi en una indústria de Terrassa ha mobilitzat els serveis d’emergències aquest divendres.

El foc s’ha declarat en una màquina processadora de productes alimentaris situada al carrer d’Apol·lo.

Extingit

El sistema 112 ha rebut l’alerta a les 15.09 hores. El cos de Bombers de la Generalitat ha enviat a la zona quatre dotacions.

L’incendi, no obstant això, ja havia estat extingit per personal de l’empresa. Els bombers han efectuat una revisió del recinte i de la màquina afectada. No s’hi han registrat ferits.